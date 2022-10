Critérium de doubles Allan Sport: moins d’inscriptions, mais « l’effet padel » ne cassera pas l’ambiance

On ne va pas se voiler la face, le succès du critérium est moindre cette année. "Le taux de participation est très moyen, confirme Alain Allan. On a perdu un certain public et pas mal de joueurs de double se sont orientés vers le padel qui est manifestement plus ludique. Le joueur de simple est resté fidèle au tennis mais au niveau du double, c’est plus compliqué."

Entre 20 et 30% de participants perdus

Pour preuve, la dernière étape du critérium organisée à Saint-Josse où 116 paires étaient inscrites pour 220 l’an passé. "Ici, il y a certainement l’effet padel mais c’est aussi un tournoi dont nous avons dû changer la date car il correspondait à la sortie des nouveaux classements."

Et dire qu’en été, les inscriptions aux différents tournois étaient clôturées quinze jours avant la date initiale car il y avait trop d’inscriptions… "C’est la sortie de l’été qui fut brutale. En moyenne, on doit avoir perdu entre 20 et 30% de participants depuis le début de ce critérium. Mais d’après ce que j’entends, c’est général dans les tournois de doubles. Et puis, il y a aussi le fait que la crise s’est implantée et les gens font plus attention. S’inscrire à un tournoi de tennis ne coûte pas cher mais ce sont tous les à-côtés qui font monter le prix, surtout pour les paires qui passent plusieurs tours."

Mais malgré tout ça, "le critérium continue à bien se porter et il y a toujours une grosse ambiance."

Et connaissant Alain Allan, c’est bien là l’essentiel…