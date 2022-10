Tubize et le Wash ont frôlé l'exploit en Coupe de Belgique de handball

Les Tubiziens se sont finalement inclinés 30-33. "C'est toujours face à plus fort qu’on apprend le plus et ce fut une très belle expérience car on a réussi à leur tenir tête et on a livré une belle prestation collective."

L’équipe confirme ainsi sa bonne entame de championnat en D1 LFH. "On a une victoire et une défaite où l’on s’est bien battu en n’étant pas au complet, et là on vient de livrer un bon match contre une D2. Quant à moi, tout se passe bien. Je n’ai pas trop joué en raison de problèmes de dos mais je me donne toujours à 100% quand je suis présent, j’ai livré un bon match ce mercredi et je suis donc assez satisfait de mon début de saison."

Notre interlocuteur, présent au club depuis 2008, est confiant pour la suite. "On n’est pas encore à 100% car on doit travailler les automatismes avec les nouveaux joueurs. Mais, on ne va pas se mentir: on vise les play-off par rapport aux renforts. Avec une équipe encore un peu plus complète, ce week-end, on visera les deux points à domicile contre Tournai."

Waterloo, une défaite mais des enseignements positifs

L’aventure en Coupe s’est aussi achevée pour Waterloo (Promotion) battu d’un point par Jemeppe (D1 LFH): 22-23. "Ce fut un mano à mano durant tout le match avec une bonne attitude de notre part en défense, analyse le joueur du Wash, Vincent Lejeune. On a souvent eu le leadership jusqu’à cinq minutes de la fin où des pertes de balles nous ont coûté cher. C’est notre première défaite de la saison (3 succès en 3 matches en championnat, NDLR) mais il y a de bons enseignements par rapport à ce qu’on prétend, c’est-à-dire la montée, et ça veut dire qu’on aura ce qu’il faut pour tenir tête à ce genre d’équipe l’année prochaine."