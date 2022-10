P3D: Laurent Moinil, ce vrai Huppaytois devenu T2, se livre avant le duel face à Mélin

"J’étais T2 de Chastre B l’année passée et je n’avais pas prévu de continuer. Mais je suis un vrai Huppaytois à la base et je voulais refaire un truc correct. Ce que je vis ici est très sympa et je m’entends bien avec Marc (Warnant, le T1) puisque nous avons été champions ensemble, moi comme joueur à l’époque, il y a dix ans."

Après le succès à Orp "où l’on est passé par la petite porte en marquant à la 90' et avec des changements qui ont fait la différence, Mélin sera un tout autre match face à une équipe soudée qui met beaucoup d’engagement physique. Mais il nous faut les trois points chez nous et si on passe cet obstacle, on sera rassurés pour la suite."

En face, "on essaye de corriger le fait d’alterner les hauts et les bas et j’espère qu’on aura retenu les leçons en appliquant les consignes dès le début, indique Benoit Lamine (T1). C’est toujours dur de gagner à Huppaye sur un terrain particulier mais il faut repartir sur la deuxième mi-temps de Perwez et espérer avoir plus de réussite."