P3D: Arrivé cet été de Beauvechain, Owen Biyanga adhère à l'ADN de Perwez B

Les Perwéziens restent sur trois succès consécutifs. "On est rapidement devenu une bonne équipe, limite une famille où chacun gagne l’un pour l’autre et il n’y a pas de superstar, même quand des joueurs de P1 descendent. En ce qui me concerne, ça me motive d’aider le milieu quand on perd une balle. Là, il ne nous manque rien en particulier et on n’a rien à envier aux autres. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’on va jouer le titre car on doit surtout essayer d’imposer notre ADN et prendre du plaisir."

Les semaines à venir seront déterminantes. "On aborde un bon calendrier (NDLR: Beauvechain, Mont-St-Guibert, Ronvau) qui doit nous permettre de prouver aux gens qu’on n’est pas là par hasard."

Des retrouvailles attendues avec Beauvechain

À commencer par le match de dimanche (sans Haubruge, suspendu) contre Beauvechain qui sera particulier pour ce Wavrien de vingt-trois ans, étudiant en assistant social. "J’y ai évolué durant une saison pour reprendre mes sensations. J’avais cinq ans lorsque j’ai commencé le foot. Jouer chez élites où l’on s’entraînait quatre fois par semaine m’a demandé des sacrifices. Après des passages à Malines, au Brussels et à Anderlecht, j’ai joué en P2 à Wavre mais j’ai un peu stagné car c’était un nouveau comité avec beaucoup de promesses en l’air. J’ai repris à Beauvechain et ce sera donc un bon petit retour là-bas pour moi. Ils ne sont pas loin de nous et possèdent d’ailleurs le même nombre de points. J’ai eu l’occasion de les voir jouer, c’est une bonne équipe avec de bons joueurs. Mais on doit se concentrer sur notre jeu et viser la victoire afin de prouver qu’on est sur une excellente lancée."

Notre interlocuteur se sent très bien dans son nouveau club. "J’aimerais marquer davantage mais je suis satisfait de mon début de saison. Je suis venu à Perwez car le coach est jeune, il connaît le foot et il m’a mis directement à l’aise en présentant un projet qui me parle. Et puis, l’opportunité d’avoir la P1 à la clé est un challenge en plus."

Beauvechain veut changer la donne

Du côté de Beauvechain, "on devait gagner contre Chastre avant d’aborder un mois d’octobre compliqué et c’est chose faite, apprécie Jabran Albahtouri (T1). Perwez sera un déplacement compliqué car quelques joueurs de chez nous sont partis là-bas, ce qui est aussi une motivation supplémentaire. On n’est pas toujours à l’aise à l’extérieur mais on va essayer de changer la donne."