P3C: Enfin le déclic tant attendu à Ottignies ?

Avant-dernier la saison précédente avec un pauvre bilan de 13 points sur 96, Ottignies n’avait engrangé que trois petites victoires et quatre partages sur l’ensemble de la saison. Les Jaune et Bleu peuvent-ils espérer mieux cette année et viser une place dans le ventre mou du classement ? "Il a fallu du temps que la mayonnaise prenne car à Ottignies, les joueurs viennent d’horizons différents et l’osmose ne se crée pas en quelques semaines. On commence à bien se trouver sur le terrain, l’ambiance est bonne et nous avons tous comme objectif de viser le milieu de tableau."

C’est tout le mal qu’on souhaite à cette jeune équipe ottintoise qui ne manque pas de ressources…