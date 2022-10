P3B: Des anciens, dont le gardien Fabien Anderson, pour encadrer les jeunes de Villers B

L’osmose prend tout doucement. "On a mieux commencé qu’espéré avec un 5/9 après une préparation un peu dure. Puis, les trois défaites de rang ont recadré un peu les choses. Je pense qu’on se met nous-mêmes la pression par peur de perdre le ballon quand on le remonte au sol. Contre le White Star, on a mieux joué que les semaines précédentes. On a essayé de mettre une nouvelle tactique offensive en place et si on était un peu perdu en première mi-temps, on est passé au-dessus du Racing White en deuxième."

Sur le plan personnel, "j’ai eu un peu de mal à me remettre dans le bain mais je suis de mieux en mieux et j’ai livré un bon match ici, en arrêtant un penalty à 4-2. Depuis les cadets où l’on m’a essayé au goal, j’y suis resté car je n’étais pas mauvais", rigole le résidant de Beuzet (Gembloux) qui est grutier en bâtiment.

Un amical est prévu ce soir à Perwez (P3D) pour rester en jambes car les Villersois sont bye ce week-end avant un gros match face à Etterbeek. "Ça va être dur mais on n’a perdu que 2-1 contre Waterloo qui avait plus ou moins le même classement. Il faudra défendre au début et essayer de saisir les occasions qu’on aura."