P1: Joli succès et belle série en cours pour Braine-le-Château

Le coach Stevens a vu ses douze joueurs marquer et être impliqué l’un pour l’autre: "C’est une victoire collective avec un gros apport de mon banc. On a bloqué leurs trois scoreurs (NDLR: 25 points pour le trio Jedaoudi – Luzolo – Riahi) et puis on se retrouve devant avec 42 points d’avance à la mi-temps. Au final, on réalise une vraie performance qu’on ne voit pas chaque année."

À propos de saison, celle de BLC est bien engagée. Dans un premier temps, le coach Stevens avait pointé le maintien comme objectif. Les signatures du duo Neskens – Wilmus (qui libèrent davantage Dooms sur le parquet) ont changé la donne. Franck Stevens voit son équipe dans la colonne de gauche "et plus si affinités". Après un revers initial lors de l’Opening Day face à Braine 2001, Braine-le-Château a fait plier La Cordiale (+16), l’Excelsior (+14) et maintenant Anciens13. "On gagne deux fois à la maison. On veut y rester invaincu", insiste le coach de BLC, qui se rend dimanche à Uccle.