Tubize espère titiller Beyne, un club mythique

Aujourd’hui, la formation liégeoise évolue en D2, à savoir un échelon plus haut que les Tubiziens qui partiront donc avec un bonus. "Avec trois goals d’avance, tout est possible. D’autant que le début de championnat de notre adversaire n’est pas terrible puisqu’il vient de s’incliner contre Sprimont qui a été champion dans notre série la saison passée. On le prendra surtout comme un bon amical dans le but de préparer le prochain match contre Tournai mais je pense qu’on peut les inquiéter et montrer quelque chose de bien, comme on l’avait fait l’année dernière contre la D1 de Tournai."

Des Tubiziens qui croient donc en leurs chances, d’autant qu’eux ont bien entamé leur championnat de D1 LFH. "Même si on n’a pas pu faire la préparation avec les Français, on a la chance d’avoir pu en affilier deux de plus, ce qui rehausse le niveau de l’équipe avec une défense plus performante. On a bien entamé la compétition face à Mont-sur-Marchienne et un 8-0 qu'on n’avait jamais connu en début de match. Là, on sort d’une défaite aux allures de victoire à Eupen, un montant invaincu la saison dernière, où l’on a montré aux Germanophones qu’on a du répondant en les ayant ennuyés toute la deuxième mi-temps alors qu’on était déforcés. On sera un peu plus au complet ici. C’est un événement pour le club mais si on a bien fait la promo et qu’on attend un peu de monde, ce ne sera pas non plus la folie, car on est en pleine semaine."

Également engagé dans la compétition, Waterloo (Promotion) partira lui aussi avec un avantage de trois buts ce soir (20 h 45) face à Jemeppe (D1 LFH).