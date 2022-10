P3D: José Mendes n'est plus T1 à Ottignies B

Ottignies a mis un terme à sa collaboration avec José Mendès ce mardi soir. « À la suite d’une réunion avec les joueurs, on m’a annoncé que je ne correspondais pas à la ligne de conduite que le club veut avoir, explique le désormais ex-coach de l’équipe B. Je suis quand même soulagé car c’était difficile de faire une équipe avec des universitaires qui partent en vacances et on avait du mal à trouver les bonnes solutions. Je suis aussi déçu car j’étais venu pour faire plaisir à Patrick Wauters qui a fondé l’équipe et qui avait besoin d’un entraîneur, et j’avais déjà eu la même blague à Archennes. Les joueurs étaient pourtant contents des entraînements et sans dire du mal d’Ottignies car ce n’est pas un mauvais club, il y a certaines choses à changer. En ce qui me concerne, j’ai repris goût au football et je reste ouvert à toute proposition même chez les jeunes. »