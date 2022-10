P2B: Wavre-Limal est trop déforcé que pour décoller

Samedi dernier, Limal s’est incliné 1-4 devant Rebecq B. "On encaisse de trop et on doit penser à bien fermer la porte derrière avant d’aller marquer."

Si le constat n’est pas (encore) inquiétant car le championnat est encore long, il est malgré tout interpellant en sachant que Limal va rencontrer dans les prochaines semaines des équipes telles que Saintes, Waterloo, Ophain, Rixensart, Auderghem ou encore Braine B… "Chaque match sera une finale", assure le joueur qui avoue ne pas être au sommet de sa forme à cause d’un mal de dos. "La série est d’un bon niveau mais c’est notre groupe qui ne l’est pas encore."

À la décharge des Limalois et de son entraîneur Cédric Vanton, les absences sont nombreuses depuis le début de la saison. "On possède un noyau de 24 joueurs mais nous sommes à chaque fois trop peu nombreux aux entraînements. Le problème est là. On a pas mal de choses à corriger ou à rectifier mais on ne sait pas le faire en semaine vu les absences. Ce point-là est inquiétant car quand le groupe sera de retour, on devrait jouer dans le milieu du classement", termine le joueur, revenu de Grez-Doiceau la saison dernière. "Par rapport au dernier championnat, il nous manque aussi quelques cadres, des personnes importantes."