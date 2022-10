J’avais vu juste, comme j’avais aussi dit qu’il n’y aurait pas trois ou quatre équipes qui s’envoleraient. On vit un championnat serré avec plus de qualités et surtout plus de densité. À part Jodoigne que l’on n’attendait pas, les favoris sont là. Dont Saintes, que peu de monde avait cité parmi les favoris, mais ils se sont montrés très actifs durant l’entre-saison, ils ont tout changé et ils sont là. D’un autre côté, la déception est Rixensart que l’on attendait à la place de Jodoigne.

Et Waterloo ?

On a eu un début de championnat moyen, on trouve doucement notre vitesse de croisière mais nous sommes encore perfectibles. Je pense qu’il nous manque quatre points, pas à cause de la qualité de nos adversaires, mais de notre faute. À l’ES Braine, on mène 0-1 à la mi-temps et chez nous 2-0 contre Ophain, aussi à la mi-temps, avant de nous faire rejoindre dans les deux cas.

Un favori pour la tranche ?

Auderghem car ils sont devant avec deux points d’avance mais Waterloo sera là.

Et pour la suite ?

On vit un championnat à deux vitesses. Le début de championnat des uns n’est pas celui des autres, comme certains terrains risquent aussi de poser problème à certains moments. Mais bien malin qui pourrait dire aujourd’hui qui sera champion, même si je continue à penser qu’Auderghem sera au-dessus de la mêlée.