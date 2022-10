P1: La première tranche se termine, faites vos jeux !

Perwez (17 points)

Reste à jouer: Sporting Bruxelles – Etterbeek – Saint-Michel

"Ce n’était clairement pas l’objectif en début de saison donc nous n’avons aucune pression particulière. Évidemment, nous ne cracherons pas sur ce gain de la première tranche et si nous gagnons samedi soir, on ferait un pas supplémentaire mais il restera encore deux matchs difficiles", explique Fabian Bamps (T2).

Sporting Bruxelles (16 points)

Reste à jouer: Perwez – RUTB – NSeth Berchem

"Gagner une tranche constitue une toute petite sécurité et encore plus cette saison car le niveau de cette P1 est ultra relevé et c’est très serré pour l’instant. Après un départ compliqué (1/6), nous avons rebondi et trouvé un certain rythme de croisière. Le duel de ce samedi face à une équipe talentueuse va nous permettre de nous jauger. La route pour le titre s’apparente à un véritable chemin de combattants et avant d’espérer glaner une tranche, il faut d’abord être performant pour gagner tous les matchs", raconte le T1 bruxellois Aïssa Amkouy qui sera privé des services de son capitaine et meneur de jeu Cemal Köse samedi soir.

Genappe (14 points)

Reste à jouer: Ixelles – Stockel – Grez

"Nous allons tout faire pour remporter nos trois prochains matches, d’autant plus que les deux premiers se rencontrent samedi soir et qu’on pourrait en profiter en cas de partage. Une tranche est toujours bonne à prendre et on est souvent plus relax après", note Vincent Kohl (T1).

Lasne-Ohain (14 points)

Reste à jouer: BX Brussels – Ixelles – Stockel

"Nous n’avons plus les cartes en main mais l’objectif est de ne rien lâcher pour obtenir quelque chose en fin de championnat. On va se battre jusqu’au bout et espérer un nul samedi soir histoire d’être toujours dans la course", explique le T1 Christophe Collaerts.

Grez-Doiceau (12 points)

Reste à jouer: Stockel – Kosova – Genappe

"Le classement général prime sur une tranche donc ce n’est pas un objectif en soi", relate Sébastien Eggerickx (T2).