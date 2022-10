Nour-Eddine Asaidi et Saintes sont dans une spirale positive

Nour-Eddine Asaidi est le capitaine de Saintes. « Dire que je suis content de notre début de saison serait un grand mot car vu le recrutement et les ambitions du club, on espérait un peu mieux. Mais je ne suis pas déçu non plus car on reste sur deux victoires et nous sommes dans une spirale positive. Nous sommes sixièmes, à trois points de la première place, et tout reste possible dans ce championnat. Dimanche, on reçoit Limal et on doit faire attention à tout le monde dans cette série. »