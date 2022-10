Les Brainoises en mode guerrières

Les Brainoises ont notamment partagé contre Waterloo Lion’s et battu Mont-St-Guibert B qui faisaient partie du Top 3 la saison dernière. "Waterloo fut un match assez incroyable car on est revenu de 2-5 à 5-5. On a vite encaissé contre Mont-St-Guibert mais on est aussi revenu grâce à une autre mentalité car nous sommes plus guerrières que l’année passée. Ici, contre Tubize, on s’est fait rejoindre à 2-2 mais le discours du coach à la pause nous a remotivées et on est remontées à 2-6."

Très impliquée dans la formation

Présente en Belgique depuis quatorze ans, la joueuse franco grecque est aussi coach des D13 au stade Gaston Reiff. "Je joue depuis toute petite en France. C’est à Genappe, où j’ai évolué un an avant la dissolution de l’équipe, que j’ai commencé le coaching des U6. Je suis diplômée UEFA C (ainsi qu’en gestion de projet) et j’ai relevé le challenge quand Braine m’a demandé d’intégrer le staff féminin comme coach des D13. Elles travaillent super bien, cela me permet aussi de progresser comme joueuse, et j’ai mis un système en place où chaque joueuse de P3 est marraine d’une équipe, ce qui motive les jeunes."

Braine visera un nouveau succès, samedi, contre Saintes. "Le prochain match qu’on redoute le plus sera contre Ixelles qui est à notre hauteur au classement."