C’est le match au sommet de cette huitième journée ! Perwéziens et Bruxellois sont au coude-à-coude en tête du classement et le duel de samedi soir pourrait bien orienter la fin de cette première tranche.

"C’est un prétendant au titre et la saison dernière, il ne faut pas oublier qu’ils n’étaient qu’à 90 minutes d’une montée en D3. C’est un match au sommet, il y aura du monde et je suis certain que les garçons vont faire une grosse prestation", analyse le T2 Fabian Bamps. Rayon effectif, Larotonda est suspendu alors que Vanderhaegen et Leblois reviennent de blessure.

Tubize-Braine B– Stade Everois

Meilleure attaque avec Genappe (18 buts) mais pire défense de la série (19 buts encaissés), les prestations de la RUTB sont paradoxales ! Capables de tout, les Brabançons wallons reçoivent le Stade Everois ce dimanche. "Nous sommes à égalité avec eux et ce sera important de l’emporter si on veut rester au contact du premier wagon. On marque beaucoup mais on encaisse aussi trop facilement", confie le T2 Christophe Houssiau.

Stockel –Grez

Après avoir renoué avec la victoire dimanche dernier contre Ixelles, la bande à Sergio Palavicino rend visite à Stockel ce week-end, une formation qui vient de perdre 2-0 à Kosova.

"Nous nous méfions bien entendu de ce déplacement, confie le T2 Sébastien Eggerickx. Ils ont besoin de points et vont vouloir se reprendre à domicile." Bakala entame sa dernière journée de suspension.

Ixelles– Genappe

Troisième du classement, Genappe se déplace samedi soir chez une équipe d’Ixelles qui réalise de bonnes performances depuis le début de championnat mais qui reste sur une défaite face à Grez.

"C’est notre bête noire et nous avions d’ailleurs perdu la saison dernière là-bas. Jouer le samedi soir n’est pas forcément notre tasse de thé mais il nous faut la victoire", argumente le T1 Vincent Kohl.

BX Brussels –Lasne-Ohain

La RULO peut souffler après sa belle victoire face à la NSeth Berchem. Ils restent toujours au contact à la quatrième place du classement. En déplacement au BX Brussels, l’occasion est belle de capitaliser. "Un déplacement compliqué surtout que nous serons déforcés par les absences de Bouhoulle, Duhot et Relecom", raconte Christophe Collaerts (T1).