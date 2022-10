La médaille d’argent pour Oskar Willems

Parmi les plus de 9 000 participants présents sur les différentes distances proposées lors du Marathon de Bruxelles, beaucoup avaient opté pour le 10 km ce dimanche. Une belle course au pied de l’Atomium au cours de laquelle le Brabançon wallon Oskar Willems s’est illustré en prenant la deuxième place de la distance. "Je n’ai pas l’habitude de courir le matin, du coup je n’étais pas tout à fait réveillé mais la température et la pluie m’ont vite mis dedans. Tout au long de la course j’ai essayé de contrôler mon effort pour accélérer dans les trois derniers kilomètres, ce que je suis parvenu à faire", explique-t-il.