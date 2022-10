P1 Messieurs: Braine 2001 déçoit, le Speedy assure et BLC surprend

La révolte de BLC est en effet venue de la Second Unit castellobrainoise: "Ce ne sont pas les gars qui commencent le match mais ils se sont arrachés en défense au second quart et ils ont emmené tout le monde dans leur sillage. Un match pareil la saison dernière, on ne serait pas parvenu à le remporter."

En marquant plus au troisième quart (31) que sur l’ensemble de la première mi-temps (23), le BBC fera pencher la balance: 54-46 (30e). "Je crois qu’on a prévenu les autres équipes de P1 que ce ne sera pas évident de s’imposer chez nous. On aimerait rester invaincu à domicile, ce sera notre challenge", martèle le coach Stevens qui reçoit déjà la visite d’Anciens 13 ce soir (20 h 45).

Son collègue Sempels a vu son Speedy ramener un troisième succès cette saison et occuper la première place provisoire du classement. Face au FBI (76-64), les Guibertins (Fontaine 10, Piron 7, Lecat 1, Delacharlerie 8, Verbrugghe 10, Litt 2, Tasiaux 12, Vriamont T. 6, Vriamont G. 6, Montoisy 14) n’ont pas forcé leur talent. "Personne n’a été transcendant dans nos rangs. Il faut souligner qu’on nous a opposé une zone pendant 37 minutes, ce ne fut pas évident."

Ce vendredi, ce sera assurément une autre paire de manches pour le Speedy qui défiera l’Excel à Neder-over-Heembeek. Le coach Sempels ne craint personne mais se méfie de tout le monde. Il refuse en tout cas de partir battu face à l’un des favoris de la série: "Tous les matchs doivent se jouer. Personne ne me fait peur et tout plein d’équipes savent bien jouer dans la série. La P1 cette saison, ce ne sera pas comme l’an dernier avec l’UBW et Uccle Europe qui étaient clairement au-dessus du lot."