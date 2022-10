N3 Messieurs: La formation, priorité de Youcef Aharrar à Nivelles

L’équipe nivelloise est composée d’un mix de jeunes joueurs et de joueurs d’expérience. "Nous allons essayer de terminer le plus haut possible, parmi les premières formations de la série. Toutefois, nous sommes dans la formation avec cette équipe." Nivelles évolue sans opposite, avec deux passeurs. "Nous jouons en quatre-deux avec Théo Couteau et Florian Everaerts à la passe, et trois attaquants. Théo Couteau se forme à la passe, il a l’intention de jouer plus haut. Il en a les capacités, technique et tactique." Les Aclots s’entraînent deux fois par semaine. "Certains jeunes s’entraînent trois fois."

Les Nivellois ont débuté la saison par une défaite contre Brussels Volley. "Cette équipe est au-dessus du lot, composée d’anciens Louvanistes ayant évolué jusqu’en Ligue A pour certains. Nous avons perdu deux sets de justesse, 22-25 et 23-25. Cela s’est joué sur des détails. Malgré de bonnes options tactiques, nous n’avons fait qu’un block sur toute la rencontre."

Samedi dernier, les Aclots disputaient leur deuxième rencontre de championnat, contre Floor-F. Ils se sont imposés 3-0 (25-20, 25-22, 25-21). "C'était un match particulier puisque les deux équipes jouaient en quatre-deux, avec deux passeurs. C’est très rare qu’il en soit ainsi. C’était un match plaisant face à une bonne équipe. Nos passeurs étaient meilleurs en attaque que les passeurs adverses. Nos bons services nous ont permis d’être bien positionnés au block et en défense."

L’effectif nivellois: Florian Everaerts, Bastien Culot, Christophe Bienfait, Maxime Mahy, Maxime Bosquet, Victor Thévenin, Théo Couteau, Louis Georges, Antoine Demaret, Cristos Bournousouzis, Martin Bosquet.