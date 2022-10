Limal/Ottignies a lancé sa saison

Les Limaloises se sont imposées sans la moindre discussion contre Stevoort dimanche. L’équipe visiteuse n’a rien montré, à un point tel que beaucoup se demandaient dans le public comment cette équipe avait pu battre Chaumont la semaine précédente. "J’avais invité des joueuses de mon école de jeunes à venir assister au match. Mais elles n’ont rien vu. Il n’y a pas eu de match tant Stevoort est apparue faible", a indiqué Françoise Martin, responsable des jeunes au club de Limal/Ottignies. L’objectif des dirigeants est la montée en N1. "Je me doutais que nous allions gagner 3-0 mais je ne pensais pas que ce serait si facile. L’objectif est effectivement de viser la montée. On sait que ce ne sera pas facile. Il n’y a qu’un montant et peut-être un deuxième via un tour final", signale le président Harry Mabille.