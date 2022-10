D2 ACFF: La défense de la RUTB peut-elle retrouver sa stabilité ?

Une situation qui a mis le gardien Thomas De Bie au charbon. "J’ai eu beaucoup de boulot, surtout en deuxième mi-temps. J’ai essayé de faire le max. Je trouve qu’on a quand même concédé beaucoup d’occasions, surtout en deuxième mi-temps. C’est un point de travail selon moi."

Après un 0/9 pour ouvrir la saison, la RUTB a enchaîné deux victoires sur le fil. Une nouvelle victoire aurait donc été idéale pour oublier totalement le faux départ. "On sortait de deux matches sans avoir encaissé, ça, c’est super positif. Je pensais qu’on allait trouver notre équilibre. Bon, ici il y avait Amaury (Patris) qui n’était pas là. Mais après, il ne faut pas tout remettre en question non plus. On va dire qu’aujourd’hui, c’était un non-match. Dans tous les cas il faudra faire mieux pour le prochain match, comme on l’a fait à Jette et contre Stockay."

Malgré la défaite contre les Louviérois, le Tubizien n’est pas non plus trop alarmiste sur les prochaines rencontres. Et bien que la défense ait pêché ce week-end, il souligne une belle performance offensive. "On a quand même marqué deux buts. Mais en ce moment, soit on n’encaisse pas et on ne marque pas, soit on encaisse beaucoup et on marque beaucoup. Il faut retrouver cette stabilité derrière et cette confiance en attaque. Mais je ne m’inquiète pas trop non plus."

Les travers du début semblent donc bel et bien oubliés pour le gardien tubizien. "Le 0/9 est derrière nous. Quand on regarde les trois derniers matches, on est à 6 points sur 9 avec trois buts encaissés. Donc ce n’est pas alarmant non plus. Il faudra tirer les enseignements d’aujourd’hui et voir comment on peut s’améliorer", conclut le Thomas De Bie, confiant pour la suite.