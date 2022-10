Arbitre: A. Karapetian.

Cartes jaunes: De Bluts, Diallo, Clinckart, Moermans, Berger, Van Hirtum, Simon.

Buts: Staquet csc. (1-0, 3'), Contino (1-1, 12'), Clinckart (1-2, 31'), Contino sur pen. (1-3, 50'), De Greef (1-4, 89').

WAVRE-LIMAL: Lefebvre J., Berger, Delitte, Diallo (46’ Amri), De Bluts, Kalle, Liebmann (71’ Lefebvre G.), De Locht, De Melo, Peeters (46’ Contempré), Moermans.

REBECQ B: Bovy, Clinckart (60’ Simon), Contino, Kandolo, Staquet, Iacona, De Greef, Matthys (52’ Mertens), Mpumbulula, Van Hirtum (86’ Vanhamme), Desmet (65’ Maldonado).

Situées aux 14e et 11e places de la série, les deux équipes avaient besoin de des trois points pour remonter dans le ventre mou du championnat. Et ça, Rebecq l’a bien compris. Pourtant, les premières minutes sont pour Wavre-Limal. Offensifs dès le départ, les Wavriens réussissent à ouvrir le score, via un centre venant du flanc gauche qui atterri sur le pied du capitaine rebecquois Staquet (1-0).

Mais pas de quoi déboussoler pour autant les visiteurs. Évoluant dans un style de jeu très large, Rebecq enchaîne les centres. Sans succès, du moins pas avant la 12e minute lorsque Contino reprend le ballon de volée (1-1). Et pour se rassurer avant la mi-temps, Clinckart double la mise (1-2). Mais alors qu’on attendait une réaction de Wavre-Limal après la pause, Contino, encore une fois, brise les espoirs wavriens sur penalty (1-3). Un dernier but en tout de fin de match de De Greef assure encore un peu plus la victoire pour Rebecq (1-4).

C'est donc une troisième victoire pour les Rebecquois, mais l’entraîneur Francesco Marrella en demande plus. "On prend match par match puis on compose. Ici j’ai dû remanier un peu le groupe et on voit qu’il y a de la qualité et chacun répond présent. Aujourd’hui, on a mal commencé, mais ensuite on est bien revenu. Je peux dire que les gamins sont très attentifs aux consignes, Je suis satisfait mais sans l’être totalement, parce qu’on aurait encore pu mieux jouer. Mais on ne va pas faire la fine bouche, on est sur la bonne lancée."

Déçu, le T1 de Wavre-Limal Cédric Vanton remarque un systématisme dans la spirale négative de l’équipe. "Encore une fois, on donne un goal après un quart d’heure. À ce moment, on voit qu’on s’éteint un petit peu. On essaie de rectifier en deuxième mi-temps parce que ce n’était que 1-2. Mais encore une fois, on est puni tout de suite. C’est un peu le problème pour l’instant. On a un noyau large, mais là, il manquait quand même beaucoup de joueurs, des cadres. Mais ça n’excuse pas tout."