Comme on pouvait le craindre, ce match entre des Namurois dans la continuité de leur saison dernière réussie et des Brabançons, en plein processus de reconstruction, a donné lieu à un non-match. Même si les Nivellois ont réussi à tenir tête durant une mi-temps: 29-29.

À la reprise, les Namurois sont montés en intensité et notamment en défense. C’en était fini pour Nivelles. "Force est de constater que le retour des vestiaires nous a été fatal, confiait le coach aclot. Je suis malgré tout fier de mes joueurs, et je suis content d’avoir pu donner quelques minutes à nos jeunes. On sort d’un programme compliqué en début de saison contre trois des favoris de la série et on espère pouvoir faire nos preuves sur les trois matchs à venir contre des adversaires plus à notre portée."