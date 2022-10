R1: Waterloo maîtrise son sujet malgré les circonstances

WATERLOO: Dhose A. 8 (1x3), Vlaeminck 16 (1x3), Mater 9, Delbrassine 19 (2x3), Dhose R. 7, Dovelle N. 0, Dovelle T 0, Careme 11 (1x3), Busselen 3.

VIEUX-CAMPINAIRE: Ahmed 9 (1x3), Sculier 11, Karavokyros 0, Bearzotti L. 11 (3x3), Mertens 2, Lebrun 2, Duding 7 (1x3), Steenberghs 11 (1x3), Verlinden 5 (1x3), Bearzotti R. 7 (1x3).

Waterloo ne partait pas dans les meilleures conditions pour cette rencontre face à Vieux-Campinaire. Suite à de nombreuses blessures, le coach Defour ne disposait que de sept joueurs du noyau R1. "Heureusement, nous avons pu compter sur la présence de deux jeunes du club, les frères Dovelle, venus nous renforcer et nous permettre d’avoir deux rotations supplémentaires, mentionnait le coach local. Mais nous avons dû tourner à sept la plupart du temps car ce genre de duel à ce niveau est compliqué à gérer au niveau de l’intensité."

Waterloo faisait face à un adversaire difficile à jouer. "Une équipe capable de shooter de partout, avec des joueurs expérimentés qui alternent les défenses et arrivent à imposer un faux rythme dans la partie. C’était un match piège. Heureusement, nous avons bien négocié notre entrée en matière, même si on s’est fait peur et que les Carolos sont revenus à 68-65, alors que nous avions pris 15 à 16 points d’avance."

Malgré cette petite frayeur, Waterloo a réussi à rester lucide et à trouver les solutions pour terminer correctement le match, tout en gérant les fautes et la fatigue des joueurs. "Dans l’ensemble, on peut se targuer d’avoir remporté une belle victoire, importante au vu de notre situation actuelle. Nous devons en effet continuer à évoluer à sept pendant encore deux semaines. Et pendant cette période, il est important de prendre toutes les victoires possibles. On espère pouvoir produire du bon basket lors de nos deux prochaines échéances, avec un déplacement difficile à Belleflamme ce vendredi et face à Ans par la suite. Ce sera difficile, mais nous nous sommes fixés comme objectif un un sur deux, avant notre prochaine échéance en Coupe AWBB où nous retrouverons Vieux-Campinaire le 20 octobre."

D’ici là, les Waterlootois devraient récupérer Arnaud Vancampenhout et Jonathan Kabangu.

Grâce à cette victoire, Waterloo accroche la seconde place du classement, à égalité avec le champion de la saison passée, Loyers, et Kain. Waremme, grâce à sa victoire de 1 point face à leur voisin de Cointe, demeure la seule équipe invaincue en tête du championnat, avec quatre victoires pour aucune défaite.