P3D: Surprise, Jandrain a joué 50 minutes face à Limal !

La meilleure attaque guibertine a dominé l’une des meilleures défenses. "On a livré un match référence en rentrant directement dedans et en marquant nos occasions en première mi-temps, apprécie Gaël Vanderbrugge (T1). Après, on a quand même eu un peu plus dur en seconde période car Ronvau a durci le jeu."

Du côté de Chaumont, "on encaisse vite sur un dégagement du gardien contré et on a vite sorti Focant qui avait pris une jaune, ce qui a complètement chamboulé le dispositif, explique Laurent Godelet (T1). Mont-Saint-Guibert mérite la victoire car il est super rapide devant et on n’a pas su le contrer."

Ottignies B – Walhain 0-8

Buts: Demey (0-1, 11'), Joiret (0-2, 23'), Tahraoui (0-3, 30'), Joiret (0-4, 51'), Ba. Koninckx (0-5, 68'), Tahraoui (0-6, 73'), Joiret (0-7 et 0-8, 86' et 90').

Nouveau succès pour le leader walhinois qui réalise ainsi un 18/18. "Malgré un jeu assez stéréotype et toujours un grand nombre de ratés car le score eut été bien plus lourd si on avait concrétisé la moitié de nos occasions, on a réussi à passer au-dessus de notre adversaire sans trop de problème", souligne Mathieu Michielsens (T1).

Dans les rangs ottintois, "on a commis trois erreurs défensives trop rapidement et le match était déjà plié, constate José Mendès (T1). On a pourtant mieux tenu que contre Mont-St-Guibert, mais on enchaîne les gros matches alors qu’on n’est pas encore au point et on est trop fragile mentalement une fois qu’on encaisse."

Mélin – Perwez B 1-2

Buts: Boudlal (0-1, 5'), Biyanga (0-2, 8'), Despeghel (1-2, 65').

Les Mélinois ont entamé leur match trop tard. "Les consignes, à savoir être attentif dès le départ, n’ont pas été respectées, regrette Benoit Lamine (T1). On a équilibré les échanges après vingt minutes et je félicite mes joueurs car ils ont fait preuve de caractère pour essayer de revenir, mais on n’a pas appris de nos erreurs car ce n’est pas la première fois qu’on doit courir derrière le score."

Troisième succès consécutif pour Perwez. "Un bon match de l’équipe avec une très bonne première mi-temps où l’on n’a malheureusement pas réussi à tuer tout suspense. On s’est un peu relâché en deuxième mais c’est une belle victoire collective avec un arbitre qui a trop laissé faire et c’est un peu parti dans tous les sens." Haubruge (Perwez, 72'), François (79') et Allard (85') ont vu rouge.

Incourt – Jodoigne B 2-5

Buts: Luabeya (0-1, 4'), Bounougou (1-1, 8'), Vincelot sur pen. (1-2, 24'), N. Pierquin sur pen. (2-2, 36'), Vincelot (2-3, 74'), Fotso (2-4, 76'), Tihon (2-5, 82').

Jodoigne confirme sa place dans le Top 3. "Mes joueurs ont fait le taf et ceux descendus de D3 ont eu un apport bénéfique, savoure Johan Grommen (T1). Nos éléments rapides ont fait la différence face à un adversaire dur à manœuvrer et contre qui peu d’équipes auront facile."

Une fois de plus, il n’a pas manqué grand-chose à Incourt. "La première mi-temps fut relativement équilibrée avec de l’empoigne et une rouge (Puttemans et Degroot) de chaque côté, précise Vincent Charlet (T1). On égalise sur phase arrêtée puis sur penalty et on rate une grosse occasion avant la pause. On en a encore 4 ou 5 puis on a un peu lâché quand on a pris le troisième. Ça s’est joué sur très peu de détails."

Jandrain – Limal B 0-12

Buts: Chanteux (3), Dresse (2), Mommaerts (2), Guttierez, Awad, Lefebvre, Sadon et Lagasse.

À la surprise générale, Jandrain s’est aligné. "Les joueurs de réserve, qui avaient joué le matin même, ont absolument voulu s’aligner par dignité du club et par respecter pour l’adversaire qui s’est déplacé car notre forfait n’a jamais été validé par la Fédération", précise Julien Gasiaux.

Après les six buts inscrits (3x Dresse, Sadon, Vercruysse et Mommaerts) contre Mont-St-André, les visiteurs ont planté douze. "On a tardé à marquer jeudi passé car Mont-St-André a débuté avec quatre attaquants pour essayer de marquer et fermer derrière. Mais notre adversaire était cuit car il était juste à onze et il a demandé à l’arbitre d’arrêter le match à treize minutes de la fin. Ce dimanche, Jandrain a commencé à dix et après 2-3 blessures, on a arrêté à la 50'."

Orp-Noduwez-Huppaye 1-2

Buts: Delchambre (1-0, 65'), Vosté (1-1, 67'), Flahaut (1-2, 90').

Les visiteurs ont émergé à la dernière seconde grâce à un but de Flahaut. "Un succès par la petite porte dans un match sans intensité, avec beaucoup de fautes et de cartes, mais un arbitrage qui nous a été plus favorable, souligne Laurent Moinil (T2). Après le 1-0, on est vite revenu au score puis une main dans notre rectangle n’est pas signalée et on marque à la 90' alors qu’on poussait fort sur la fin."

Les Orpois ont de quoi être déçus. "Surtout par le manque d’impartialité de l’arbitre qui a un peu décidé seul de l’issue de la partie, déplore Gaëtan Gramme (T1). On mène 1-0 puis on prend directement l’égalisation sur corner et ils font 1-2 sur un hors-jeu flagrant. C’est frustrant car un nul aurait été plus logique mais la pièce est tombée de leur côté."

Grez B-Mt-St-André 5-0 fft

Après sa défaite de jeudi dernier (6-0) à Wavre-Limal où la rencontre a été interrompue à quelques minutes de son terme, Mont-St-André a déclaré forfait pour son déplacement de samedi à Grez-Doiceau en raison d’un manque de joueurs. "On a quand même essayé pendant la semaine, à onze, avec deux joueurs qui se sont déconvoqués assez tard, mais on a encore eu un blessé, explique Stéphane Decock (T1). C’est pourquoi, on a décidé de ne pas jouer ce week-end."

Les Gréziens n’ont donc pas eu l’occasion de préparer leur déplacement de dimanche prochain chez le leader walhinois. "Nous avons été prévenus du forfait de Mont-St-André samedi en fin de matinée, ce qui a permis à tout le monde de passer une soirée tranquille à la maison", signale Nicolas Gilles (T1).

Beauvechain-Chastre B 3-0

Buts: Ezzatri (1-0, 2'), Sacréas (2-0, 26'), Longby (3-0, 37').

Les Aviateurs ont plié la rencontre en première mi-temps. "On a été largement supérieur, ce qui nous a permis de marquer trois buts, apprécie Jabran Albahtouri (T1). Après, on a bien géré en gardant le zéro derrière. J’avais demandé de ne pas regarder au classement et on a pris ce match au sérieux. On n’est toujours pas battu, on propose du beau football et on a fait le plein de confiance avant Perwez."

Dans les rangs chastrois, "c’est encore l’inconstance de la jeunesse sur nonante minutes, résume Jonathan Fadeur (T1). On est passé à côté de notre première mi-temps où l’on a manqué d’agressivité et on n’était pas présent dans les duels. Beauvechain menait méritoirement 3-0. Notre seconde période fut positive car on a pris des risques et pressé plus haut mais on n’a pas marqué."