P3D: Annoncé forfait général, Jandrain a finalement joué… pendant 50 minutes face à Limal B

Une attitude louable même si, du coup, le match a logiquement tourné très vite à l’avantage des Limalois. Des Limalois qui avaient déjà inscrit six buts en semaine (3x Dresse, Sadon, Vercruysse et Mommaerts) contre Mont-Saint-André. "On a tardé à marquer jeudi passé car Mont-St-André a débuté avec quatre attaquants pour essayer de marquer et fermer derrière. Mais notre adversaire était cuit car il était juste à onze et il a demandé à l’arbitre d’arrêter le match à treize minutes de la fin, explique le T1 limalois Mohamed Riani. Quant à ce dimanche, Jandrain a donc commencé à dix et après 2-3 blessures, on a arrêté à la 50e minute."

Jandrain – Limal B 0-12

Buts: Chanteux (3), Dresse (2), Mommaerts (2), Guttierez, Awad, Lefebvre, Sadon et Lagasse.