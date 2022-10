P3C: Ottignies remporte le derby des mal classés, match arrêté à La Hulpe B – Saint-Josse B

Appliqués et revigorés après une bonne discussion en semaine, les Huppaytois ont proposé une belle réplique à Auderghem B. Revenus au score après la pause grâce à Godfriaux, les locaux ont ensuite concédé un but en contre-attaque avant de courber définitivement l’échine à dix minutes du terme. "On aurait pu revendiquer un point, annonçait le T1 Benoît Plomteux. Les échanges étaient plutôt équilibrés, ça jouait au foot de chaque côté et les gars y ont mis de l’envie, de l’engagement et une bonne mentalité. Nous sortons de cette rencontre avec beaucoup de positif malgré la défaite."

Saint-Michel B 2Rixensart B 0

Match tactique entre deux très bonnes équipes de la série où les détails ont fait la différence pour Saint-Michel B. "On prend le 1-0 sur une erreur de notre gardien puis un penalty qui n’existe pas. À côté de cela, on parvient à se créer au moins sept grosses possibilités mais cela ne voulait pas rentrer alors que l’adversaire a été très réaliste. On a tenu tête à une pointure de la série mais c’est dommage et frustrant de ne pas revenir avec au moins un point", expliquait Lorenzo Richiusa (T1).

Racing White Woluwe 24Incourt B 1

Le but incourtois par Nicogossian

Pas grand chose à dire sur cette rencontre, les chiffres parlant d’eux-mêmes. Les Brabançons wallons étaient déjà menés 10-1 à la pause et ils ont complètement pris l’eau en seconde période avec quatorze nouveaux goals concédés.

Bierges 2Ottignies 3

Buts: Ininahazwe (0-1, 15'), Descamps (1-1, 40'), Hubert (1-2, 73'), Delmarcelle (2-2, 76'), Hubert (2-3, 88')

Première victoire de la saison pour Ottignies dans ce derby des mal classés. Sur un terrain de Bierges déjà rendu compliqué par les pluies abondantes, les visiteurs sont allés chercher les trois points en toute fin de rencontre. "Elle fait vraiment du bien !, s’exclamait le T1 Stéphane Wille. Les joueurs se sont bien battus et malgré de nombreuses occasions ratées, on marque dans les dernières minutes. Je suis content pour mes gars car c’est mérité et cela récompense leur travail."

En face, Bierges n’a pas existé dans cette rencontre. "Pas de motivation, pas d’envie et on marque sur nos deux seules occasions. La victoire d’Ottignies ne se discute pas car nous étions totalement absents", ruminait le T1 biergeois Sébastien Goossens.

Stéphanois B 8Walhain B 0

Les buts stéphanois: Tengrootenhuyse (4), Baton, Dury, Delespesse, Lucas

Véritable promenade de santé pour les jeunes Stéphanois qui ont enfilé les buts hier après-midi face à une équipe walhinoise qui a complètement coulé. "Le score n’est même pas forcé et j’ai vraiment apprécié la très bonne prestation de mes garçons", positivait le T1 local Christophe Dubois.

Déforcé, Walhain B était clairement dans un jour sans. "Nous commettons trop d’erreurs et il n’y a rien à retenir de positif de cette rencontre. C’est un match à oublier", fulminait le T1 walhinois Andy Collée.

La Hulpe B1 Saint-Josse B0 (arrêté)

La Hulpe mène 1-0, les locaux sont bien dans leur match, jusqu’au moment où l’arbitre décide de mettre un terme prématuré à la rencontre suite au comportement des visiteurs.