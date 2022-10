P3B: Genappe et Ittre retombent dans leurs travers

Avec une sélection encore rajeunie, Ophain est tombé sur "une belle équipe, forte dans les duels comme la saison dernière, explique Michaël Ervier (T1). Nous avons été très mous dans la première demi-heure et c’est là qu’on prend trois des quatre buts. À partir de là, c’était dur de revenir. Mais il a de bons enseignements, à savoir qu’il faut directement démarrer un match, et des jeunes qui n’avaient pas encore beaucoup joué ont montré de belles choses."

Villers B4 Racing White B2

Buts: Dongosi (0-1, 9'), Gillard (1-1, 17'), Bouakaz (1-2, 37'), Wuyts (2-2, 44'), Syoen (3-2, 49'), Delplace (4-2, 76').

Villers n’avait plus gagné depuis la journée inaugurale. "On avait un peu changé le système de jeu afin de mettre plus de pression et on a mis 45 minutes à s’y adapter, analyse Frédéric Vandekerkhoven (T1). C’était 2-2 à la mi-temps, on n’était pas bon et notre gardien avait fait 2-3 arrêts. Mais les joueurs ont pigé ce qu’on demandait à la reprise et on a déroulé avec du beau foot." Chaque équipe ayant raté un penalty sur la fin.

Braine-Waterloo1 Waterloo Lion’s4

Buts: Katanga (0-1, 5'), Booka (0-2, 14'), Laci sur pen. (1-2, 23'), Van Pevenage (1-3, 51'), Booka (1-4, 55').

Les Lion’s ont vite jeté les bases de leur succès. "On marque très vite le 0-2 puis on se laisse aller et on permet à l’adversaire de nous inquiéter avec un penalty, raconte Alain Nzanza (T1). À la reprise, on a remis de la vitesse, ce qui nous a permis de planter deux goals qui ont tué le match avant de gérer la suite des événements."

Chez les locaux, "on a mal commencé en prenant rapidement deux buts puis on a fait jeu égal avec eux jusqu’à la mi-temps, indique Fabrice Deman (T1). Mais, on entame de nouveau mal la deuxième et c’est 1-4 à l’heure de jeu. C’est une défaite logique même si un peu sévère dans les chiffres car on a rivalisé pendant une heure, mais on manque toujours d’efficacité et on commet des erreurs derrière."

Ganshoren B3 Ittre1

Buts: Al Kaisim (1-0, 46'), De Waele (1-1, 48'), Deletrez (2-1, 77'), Asamoah (3-1, 79').

Les visiteurs n’ont pu éviter la défaite alors que Ganshoren était à dix depuis la fin de la première période suite à l’exclusion de son gardien. "Le scénario catastrophe s’est produit car on a été pris à froid dès la reprise, relate Gaëtan Sempoux (T1). On est vite revenu à 1-1 avant de retomber dans nos vieux démons en encaissant deux fois en contre. C’est frustrant car on pouvait revenir avec quelque chose à l’issue d’un très beau match."

Ixelles B3 Genappe B1

Buts: Van Der Goten (0-1, 8'), Niyibaho (1-1 et 2-1, 21' et 26'), Owiredu (3-1, 57').

Genappe est retombé dans ses travers alors qu’il avait rapidement ouvert la marque. "À partir du 0-1, on a fait n’importe quoi et ainsi perdu le fil du match, regrette Gary Illegems (T1). On prend une rouge directe (Robeyns, 54') un peu exagérée car c’est un tacle appuyé mais mon joueur touche le ballon, puis on prend le 3-1 dans la foulée. Mais on ne doit pas se cacher car ce fut un off-day total et on n’a pas pratiqué notre football habituel."