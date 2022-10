P2B: Rixensart très proche de renouer avec la victoire

Pour Stéphane Vandorpe (T1), il n’y avait pas grand-chose à faire de plus contre une équipe qui est restée sur ses gardes après avoir rapidement marqué. "On a une grosse occasion après 2 minutes de jeu. Hugo Pilotte envoie le ballon sur le poteau et Chastre part en contre et marque sur corner. Ce que je trouve dommage de la part de Chastre, c’est qu’ils n’ont plus joué au foot après. On a donc dû pousser pendant toute la rencontre, mettre la pression plus haut à chaque fois. Et finalement on arrive quand même à récupérer un point dans les dernières minutes, aussi sur corner. Mais en tout cas je félicite mes joueurs pour leur combativité et leur engagement."

Du côté de Chastre, Hassan Riani (T1) avait un plan, qui a été exécuté comme il le souhaitait. "C’était un match entre deux belles équipes. On n’a pas beaucoup d’occasions de leur part. Mais on était bien en place. Le but, c’était de leur laisser le ballon pour jouer le contre et c’est ce qu’il s’est passé. On aurait même pu mettre le 2-0 mais ça ne s’est pas fait. C’est un peu dommage qu’on n’ait pas les trois points, mais c’est déjà un point tout à fait correct."

Braine B 1 Rixensart1

Buts: Aramian (0-1, 10'), Destain (1-1, 89').

Déception du côté de Braine. Pour Axel Smeets (T1), il y avait moyen de mieux faire. "C’était un match attaque-défense durant toute la rencontre. On a eu la possession, mais on n’arrive pas à marquer plus tôt. Il faut dire que même à dix (Pierre Delville exclu à la 44e NDLR), Rixensart on fait ce qu’il fallait faire. On aurait quand même dû passer au-dessus, mais on a fait de mauvais choix. On n’est pas assez allé sur les flancs comme je l’avais conseillé. Donc je suis déçu du match en soi parce qu’il y a le point d’interrogation des joueurs qui n’étaient pas au niveau aujourd’hui."

Un certain goût de trop peu pour Pierpaolo Giunta (T1), qui garde quand même du positif de la rencontre.

"Les joueurs ont fait un match très humble. On n’a pas vraiment joué au foot mais il y avait de l’intensité et de l’envie. On est resté une mi-temps complète à dix mais on est resté bien fermé. Tactiquement, on était bien en place. Je pensais qu’on aurait pu tenir le score mais à dix, avec la fatigue, ça devient compliqué. Mais j’ai revu de la qualité et l’âme de mon équipe aujourd’hui et rien que pour ça, je suis super content de ce qui s’est passé ce dimanche après-midi."