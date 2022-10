Arbitre: Jean-François Legreve

Cartes jaunes: Barry, Van Ophalvens, Messie Anguissa, Bourrit El Boukhari

Buts: Roulez (1-0 et 2-0, 14' et 20'), Bamba (2-1, 37'), Roulez (3-1, 60')

GENAPPE: Hannon, Van Landschoot, Pête, Fabry (65' Berdayes), Maistriaux, Roulez, Jonckheere, Queimadelas (75' Jacquet), Sanchez Y Garcia, Marques Tereso (23' Van Ophalvens), Becker.

BX BRUSSELS: Nkela, Bourrit El Boukhari, Barry, Elongo Amisi, Bouye Tomi, Messie Anguissa, Nkem, Kasongo, Elmjouzi (68' Thiam), Bamba, Darmo (68' Saqui Mboto).

Dimanche après-midi relativement tranquille pour les Genappiens qui n’ont pas eu à forcer leur talent pour venir à bout d’un BX Brussels accrocheur mais trop fébrile défensivement.

Les Brabançons wallons démarrent d’ailleurs la rencontre en fanfare et se procurent deux belles possibilités via Maistriaux. À la 15e, un long ballon anodin de Van Landschoot profite à Roulez qui s’en va tromper tranquillement Nkela pour l’ouverture du score (1-0). Pas rassasié, Genappe enfonce le clou cinq minutes plus tard et fait le break à nouveau grâce à Roulez sur une offrande de Maistriaux (2-0).

Peut-être trop suffisants, les locaux laissent les Bruxellois monopoliser le ballon et être dangereux principalement sur phases arrêtées. C’est justement sur l’une d’entre elles que Bamba vient réduire l’écart à dix minutes de la pause d’une tête imparable pour Hannon (2-1).

Genappe reprend la seconde période par le bon bout et un centre millimétré de Queimadelas trouve un Roulez opportuniste qui plante sa troisième rose de la rencontre. En total contrôle, les locaux ne laissent plus rien à leurs adversaires et le score aurait même pu (dû) être encore plus lourd si Maistriaux et Roulez avaient été plus efficaces devant le but de Nkela.

Trois points amplement mérités donc pour un Genappe qui conforte sa place dans le Top 3. "Le début de rencontre était plus que parfait avec deux buts assez rapides puis le BX Brussels a changé de système et cela nous a mis à mal dans le milieu de terrain. Nous avons vite rectifié cela en début de seconde période et cela a porté ses fruits car l’adversaire n’a plus du tout été dangereux. On se demandait un peu quel genre d’équipe nous allions rencontrer après leurs deux victoires de suite mais finalement je pense que la victoire est logique et avec un peu plus de réussite, les chiffres auraient pu être encore plus lourds", expliquait le T1 Vincent Kohl.