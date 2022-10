Quarts temps: 12-20, 22-6, 18-16, 11-21.

Prolongation: 9-11.

BONNINE: Philippe 0, Lakkerwa 7 (1x3), Le Trequesser 0, Broers 7 (1x3), Drygalski 4, Laffineur 2, Compère 21 (4x3), Lesire 8, Fivet 11 (1x3), Hubaut 12.

OTTIGNIES: Gilis 5, Baillet 7, Habimana 0, Snackaert 2, Barme 18, Hauet 0, Pirlot 4, Dochez 12 (2x3), Demonceau 7 (1x3), Kazadi 7, Vermylen 12, Fonteyn 0.

"Match après match", c’est la philosohie du coach Mulaba quand il aborde ses ambitions. En tête du championnat de Régionale 1, les Ottintoises ne voulaient pourtant pas se mettre la pression en se déplaçant à Bonnine. Et le match commence bien. L’absence d’Audrey Haesendonck, blessée, était comblée par le retour de Sarah Dochez. Malgré beaucoup de ratés sous l’anneau, le Rebond annonce de suite la couleur. Le premier quart-temps se termine sans difficulté (12-20).

Au deuxième quart, Bonnine reprend immédiatement l’ascendant et voit une équipe brabançonne perdre du rythme. Face à une Pauline Compère injouable, les Ottintoises n’arrivent plus à rivaliser et c’est le début de l’hécatombe. Offensivement, la balle a du mal à passer le filet. Le score à la pause est de 34-26. Et le Rebond vient d’encaisser un 22-6…

En début de deuxième mi-temps, Olivier Mulaba joue la carte de l’expérience et aligne Barme, Dochez, Demonceau, Kazadi et Vermylen. On retrouve de l’envie dans les rangs ottintois. "On sait que si les plus âgées sont capables de donner cette intensité en deuxième mi-temps, c’est parce qu’avant, les jeunes nous ont aussi permis de souffler", justifie Émilie Vermylen.

Toutefois, le combat reste rude pour les visiteuses. La meneuse de Bonnine vole au-dessus de la défense ottintoise et trouve facilement ses co-équipières. Notamment Hubaut, qui continue de dominer dans la raquette malgré une défense très agressive de Kazadi. Le score se maintient et le troisième quart-temps se termine à 52-42.

Dans les dix dernières minutes, on assiste à une remontada ottintoise. Baillet sort les crocs pour revenir à quatre points. On retrouve l’intensité de Kazadi, la fougue de Vermylen et la justesse de Barme. Le Rebond offre un jeu collectif impressionnant et un trois points de Dochez permet aux Brabançonnes de revenir à égalité. "C’était un véritable chassé-croisé", ajoute le coach en fin de match.

En effet, l’écart se fait et se défait jusqu’à la dernière minute. Mais Compère fait mal, trop mal, et empêche le Rebond de creuser. Il reste 30 secondes et Bonnine mène de deux petits points. Les visitées perdent la balle et c’est Kazadi qui va chercher la faute sous l’anneau face à Drygalski qui y laisse sa cinquième. Elle marque pour revenir à égalité mais rate ensuite son lancer franc. C’est 63-63.

La prolongation commence et le scénario du quatrième quart-temps continue. Bonnine ne craque pas sous la pression ottintoise. À quelques secondes de la fin, c’est toujours égalité et les joueuses se voient déjà reparties dans une seconde prolongation. C’est sans compter sur Laura Barme, le prodige de l’équipe première d’Ottignies, qui vient planter un shoot en dehors de la raquette, à deux secondes de la fin… C’est gagné pour les joueuses d’Olivier Mulaba. "Le soulagement", comme le confiera Émilie Vermylen.