Arbitre: M. Debza

Cartes jaunes: Houbric, Franchina, Nkada

Buts: Bernard (0-1, 4'), Denoz (0-2, 79'), Bernard (0-3, 82').

CHASTRE: Arcoly, Houbrix, Houtart, Ducatillon (46' Genard), Bernard, Baez, Duquenne, Verstraelen (84' Sekelama), Nkada, Goetynck (73' Plonska), Fregesse.

LIEGE: Foguenne, Nicolaije, Dinon, Florio, Bartholomé, Lahmidi (65' Lahmidi), Mettlen (83' Benahmedi), Denoz, Franchina, Dechamps (51' Reichling), Bernard.

Les joueuses de Chastre n’ont pas mis en pratique les bonnes choses démontrées aux entraînements ces deux dernières semaines, samedi, lors de la première mi-temps contre Liège. "Je ne l’explique pas mais c’était un non-match de notre part, remarque le coach, Michaël Verstraelen. Pas assez d’agressivité, on était deuxième sur le ballon et dans les duels, et on procédait par longs ballons. Et on prend ce bête goal après trois minutes, ce qui nous oblige à courir derrière le score alors que ce n’est déjà pas évident dans notre position."

Après cette grosse erreur défensive qui permit à Bernard de tromper Arcoly, les visiteuses ont tranquillement géré leur avance jusqu’à la pause car les Chastroises ne se sont créé aucune occasion franche.

Changement de décors à la reprise avec des joueuses locales montrant un tout autre visage et qui ont fait le siège adverse pendant une demi-heure. Mais ni Fregesse, ni Nkada, ni Verstraelen ou Goetynck n’ont trouvé la faille. Liège est resté menaçant sur les contres et en a concrétisé deux en l’espace de trois minutes via Denoz et Bernard. "On a remis les choses au point à la mi-temps et les filles ont enfin respecté les consignes et joué au football. Ce qui nous a permis d’inverser la tendance mais comme on ne s’est toujours pas créé de grosse occasion, on n’a pas su marquer. Et c’est devenu plus compliqué quand on a pris le deuxième but. On est déçu car on espérait vraiment faire quelque chose."

Prochain match, dans quinze jours, à Zulte.