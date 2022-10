Quarts temps: 25-5, 16-7, 20-19, 8-21.

BRAINE (6x3, 11/20 LF, 22 ftes): DEVOS 8 (1x3), De Keyzer C. 5 (1x3), De Keyzer A. 12 (3x3), MARBLIE 26, Fouka 2, ROBERT 5 (1x3), Marteau 4, TILMANT 4, Drantmann, MUYLAERT 2, Briclet 1.

Une grosse pression défensive (mise entre autres par Devos et Robert), un départ de rêve (13-0, 4e), une Marblie en feu (17 points en première mi-temps) et un adversaire liégeois méconnaissable au possible (qui inscrira son premier panier de plein jeu à la 18e ; 36-10) expliquent une mi-temps à sens unique et un match déjà gagné au repos: 41-12. "Je pense qu’on a étouffé Jupille défensivement au cours du premier acte, convient Laurent François. Notre arrière-garde nous permet des contres et des paniers faciles. Il faut aussi relever que nous étions en réussite et les Liégeoises maladroites. En seconde mi-temps, je savais que ça allait être difficile de garder une intensité identique. Heureusement quelque part que nos vingt dernières minutes me donnent du grain à moudre. Au final, on s’impose contre une équipe qui n’est pas à sa place au classement. L’Atlas a joué Mons et puis nous."

Si Jupille enlèvera la seconde mi-temps après dix bonnes dernières minutes (et l’exclusion de Dambly), les Castors s’imposent de 17 unités face à un adversaire direct. "On a baissé le rythme au dernier quart. On a manqué de constance. Si on ambitionne le Top 4 par la voie mathématique, et on veut terminer dans les quatre premiers, on doit apprendre à être régulier durant quarante minutes", soutient encore le coach brabançon.

Avec dix marqueuses, l’équipe a pu tourner. "J’ai épargné Marblie au dernier quart. La jeune Remi Drantmann a pu avoir des minutes et se montrer sur le terrain. Collectivement et techniquement, mon équipe doit encore soigner sa lucidité et sa lecture de jeu sur nos options en attaque. On l’a très bien fait au premier quart avec des écrans de nos intérieures au post-up. On doit aussi plus travailler et être meilleur face à la zone en cherchant l’extra-passe."

À l’image de son équipe partie encourager sur le terrain d’à côté la P1 brainoise dans sa fin de match face à Waterloo, le coach François souligne la camaraderie et la solidarité qui soudent l’effectif: "On avait lancé ça l’an dernier avec Fabien Muylaert. Les filles s’entraînent ensemble. L’état d’esprit général est très positif", conclut le coach des Castors.