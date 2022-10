Arbitre:M. Magas

Cartes jaunes: Privitera, Diallo, Kalunga, Fassin, Laurent, Campitelli, Debelic

Buts:Mutombo (0-1, 56'), Buscema (1-1, 65'), Kimbaloula (2-1, 76'), Rébéré (2-2, 81').

BRAINE:Mwaso, Campitelli, Samutondo, Laurent, Willaert, Buscema, Wallaert, Ladrière (59' Diallo), Lo Giudice (60' Roman), Coulibaly (77' Teirlinckx), Kimbaloula.

ST-GHISLAIN: De Amicis, Privitera, Fassin (79' Marissal), Wuillot, Valenti, Kalunga (68' Danese), Schifano (79' Rébéré), Debelic, Vermeulen, Tommasi (46' Ngongo), Mutombo.

Braine pensait tenir sa première victoire quand le tir contré de Buscema permit à Kimbaloula de devancer le gardien pour faire 2-1. Mais les Jaune et Bleu auraient tout aussi bien pu perdre ce match à 0-1 (Mutombo résista au retour de Laurent avant de fixer Mwaso) puis à la 93' quand Samutondo intervenait in extremis devant Ngongo pour éviter le 2-3. "C'est toujours un peu stressant de ne pas gagner quand on passe de 0-1 à 2-1 rapidement. Mais il y a eu un peu de nervosité et on se prend le 2-2 où ils se mettent à quatre pour faire une faute sur notre attaquant au départ. C’est le genre d’action qu’on subit quand on se trouve en fond de classement, note le T1 local, Olivier Suray. J’ai apprécié la réaction à 0-1 mais le plus inquiétant est de ne pas être passé au-dessus avec toutes les forces vives dont on disposait."

Plus tôt dans la partie et après une première période insipide des deux côtés, Braine avait répliqué au but d’ouverture sur un centre de Coulibaly coupé par Buscema avant de se faire rejoindre à 2-2 sur un tir dans le plafond signé Rébéré qui venait juste de monter. "C’était un match important, plus pour eux que pour nous, signale le T1 visiteur, Jean-Christophe Dessilly. Au final, le sentiment est étrange car on a cru à la victoire sur cette tête que leur gardien va bien chercher à 0-1. Mais notre jeune équipe a fait preuve de caractère car on aurait pu s’effondrer à 2-1 et quand on prend un peu de hauteur, on s’en sort bien avec un point à l’extérieur."

Les bulletins brainois

Mwaso (6), Campitelli (6,5), Samutondo (6), Laurent (5,5), Willaert (6), Buscema (7), Wallaert (5,5), Ladrière (6), Lo Giudice (5,5), Coulibaly (5,5), Kimbaloula (6).