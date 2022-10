D2: Antonio Debole claque la porte à Rebecq

Arrivé au cours de l’été dernier en provenance du club voisin de la RUTB, l’ailier de 25 ans a fait savoir au président Demolie, qu’à compter de ce jour, il ne fallait plus compter sur lui, en avançant un manque de temps de jeu et une intégration au sein du groupe compliquée comme principales raisons.

Une situation qui ne laisse bien évidemment pas le président Demolie sans réaction et c’est avec le franc-parler qu’on lui connaît que ce dernier a accepté de revenir sur cet épisode. "Je ne pense pas que je puisse dire que je suis déçu par la situation, car pour avoir un sentiment de déception il faut s’attendre à quelque chose. Je suis davantage dans l’interrogation quant au fait de savoir si c’est la faute du garçon ou bien la nôtre d’avoir intégré ce joueur au groupe. On n’aurait certainement jamais dû prendre ce joueur. Parce que s’il est venu vers nous et était en demande d’intégrer notre club, c’était uniquement parce qu’il connaissait bien notre coach. Maintenant quand je regarde, nous n’avons pas un noyau très large et ce départ vient nous mettre en difficulté en termes d’effectif. Venir dire qu’on arrête parce qu’on ne se plaît pas est un peu trop facile. C’est tout un groupe qui est mis en difficulté par de tels comportements. C’est difficilement compréhensible qu’après à peine six semaines de championnat, un joueur puisse claquer la porte d’un club uniquement sur base du fait qu’il n’a pas eu assez de temps de jeu. Une saison est longue, et chaque joueur à droit au chapitre à un moment donné. Ici, cela ressemble plus à un caprice qu’autre chose."

Un départ et une situation qui poussent Thierry Demolie à repenser la politique de recrutement pour les mois à venir au sein du club. "Il faut d’abord être honnête, ce genre de situation fait mal. Pas parce qu’on regrette de perdre le joueur, mais parce que cela indique qu’il y a eu un souci dans notre travail de recrutement. On doit probablement repenser un peu notre façon de voir les choses et retourner vers un casting et des profils de joueurs qui ont l’ADN Rebecq avant même de nous intéresser à leurs qualités footballistiques. Je pense que c’est à nous dirigeants de faire attention à qui on intègre dans notre club. On a fait une erreur de casting et on doit en tirer les leçons. On a tendu la main à un joueur qui ne se plaisait plus dans son ancien club et qui n’aimait pas la mentalité de celui-ci, qui se cherchait un club ambitieux et voulait relever un nouveau défi et finalement on se retrouve avec un garçon qui s’en va parce qu’il ne joue pas assez. C’est dommage, on devra composer avec un joueur de moins, mais finalement je me demande si je ne préfère pas avoir moins de joueurs dans mon noyau, mais que des gars prêts à se battre pour leur club, que des gens de passage."