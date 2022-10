Arbitre:Michaël Massaki.

Cartes jaunes: Bronckart, Mbolo, Vanheukelom, Kallo, Thabize, Benhamman, Ngomsu, Bah.

Cartes rouges: Mbolo (2j, 75’), Mboup (88’).

Buts:Likau (0-1, 3’), Cassange (1-1, 13’), LIkau (1-2, 48’).

JODOIGNE: Bronckart, Vanheukelom, Puttemans, Azzouzi, Mbolo, Lallemand (57’ Olemans), Van Roosebeke (57’ Berisha), Gilles (57’ Congosto), Beaupain, Akhal, Cassange.

LEOPOLD:Hatefi, Ngomsu, Niagoua, Mboup, Luz Sampaio, Kallo, Si Ahmed, Benhamman (73’ Vungbo), Bah, Likau (93’ Baron), Thabize (98’ Channouf).

Leader du classement avant le coup d’envoi de la rencontre, Jodoigne n’a pas fait honneur à son rang. Loin de là ! Les Canaris sont complètement passés à côté de leur sujet et la victoire du Léo ne souffre d’aucune discussion, même si un penalty manqué par Beaupain dans les arrêts de jeu aurait pu sauver la mise mais Hatefi a préservé le succès logique de ses couleurs. "On a été costauds et bien en place tactiquement, apprécie le coach Georges Sakalis. La victoire est méritée avec une prestation collective aboutie."

En face, Jérôme Terwagne ne cherchait pas de fausses excuses. Trop de ses joueurs ont évolué en dessous de leur niveau, l’exclusion de Mbolo à un quart d’heure du terme n’a rien fait pour arranger les choses et ce Jodoigne-là ne méritait rien. "C’était un match honteux de toutes les parties et j’ai rarement vu un match folklorique comme celui-ci, peste le coach de la Cabouse. Mais il faut que je juge mon équipe et on s’est fait avoir par l’anti-foot de nos adversaires. On se serait cru en quatrième provinciale mais on est rentrés dans leur jeu et on aurait dû être beaucoup plus malins."

Mené 0-1 après trois minutes de jeu via Likau, Jodoigne a bien réagi et égalisé par cassange mais la suite ne fut pas bonne. Le début de la seconde période non plus, le Léo est repassé devant sur un penalty de Likau et aurait pu même se détacher à 1-3 si Mboup n’avait pas raté un second penalty. Mené 1-2 et alors… bien payé, Jodoigne montrait un meilleur visage après les montées au jeu de Congosto, Olemans et Barisha mais sans résultat. "On a trop rapidement baissé la tête alors que même en ne jouant pas bien, on n’a jamais été hors du coup. Il faudra vite relever la tête", termine Jérôme Terwagne.

Les bulletins des Jodoignois

Bronckart (7), Vanheukelom (4), Puttemans (6), Azzouzi (5), Mbolo (3), Lallemand (5), Olemans (6), Van Roosebeke (5), Berisha (6), Gilles (5), Congosto (6), Beaupain (5), Akhal (6), Cassange (6).