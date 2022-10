Si en première mi-temps, et ce après l’ouverture du score à la troisième minute par Depotbecker, Rebecq sera parvenu à faire le gros dos face aux tentatives et à la belle réaction de Stockay, la seconde période aura été fatale aux hommes de Luigi Nasca.

Mis en permanence sous pression par leurs adversaires, la défense rebecquoise craquera à deux reprises, voyant ainsi les Liégeois inverser la tendance et passer devant au tableau d’affichage. Une victoire qui ne souffrira d’aucune contestation, tant Stockay aura mis en difficulté Rebecq et ce dès leur ouverture du score, qui vu la physionomie du match, est peut-être arrivée trop tôt dans la rencontre, comme l’expliquait le coach rebecquois, Luigi Nasca. "On pensait avoir fait le plus dur en ouvrant rapidement le score, mais à y réfléchir, c’est peut-être ce qui nous a fait du tort. Ce but aura poussé, dès l’entame de match, Stockay à se livrer pleinement. Il faut reconnaître qu’ils nous ont été supérieurs au niveau du pressing, de l’intensité et du jeu. Nous sommes parvenus à faire le gros dos durant la première mi-temps, mais en seconde période nous n’avons pas été capables d’exploiter les espaces laissés par nos adversaires pour au final prendre deux buts assez rapidement, sans jamais réellement être en mesure de réagir. C’est sans aucun doute la première fois de la saison que nous pouvons dire que nous avons été battus par une équipe plus forte que nous. Il n’y a rien à dire, le score reflète la rencontre et la victoire est méritée pour Stockay."