Après deux victoires d’affilée, la RUTB avait à cœur de montrer une certaine constance à ses supporters. Mais le sort en a décidé autrement. Dès les premières minutes de jeu, l’adversaire du jour, La Louvière, se montre engageant offensivement. Un effort payant pour les visiteurs puisque Nguessan, seul dans le grand rectangle, vient mettre sa tête dès les premières minutes. Le scénario se répète une vingtaine de minutes plus tard, avec cette fois-ci Zenadji à la reprise pour tromper Thomas De Bie.

Mais les Tubiziens ne baissent pas les bras après la pause. Le T1 Mohamed Bouhmidi fait rentrer deux renforts offensifs à la mi-temps: Lkoutbi et Leite. C’est d’ailleurs ce dernier qui va réduire l’écart à l’heure de jeu. Mais c’est sans compter sur Ouattara, rentré au jeu quatre minutes plus tôt, qui vient éloigner un peu plus les espoirs des Blanc et Or de repartir avec un point.

L’espoir renait cependant dans les derniers instants, lorsque l’attaquant El Omari convertit un penalty dans les arrêts de jeu. Mais cela n’a pas été suffisant.

Avec ce résultat, Mohamed Bouhmidi doit donc encore chercher la formule pour espérer le clean sheet. "Je sentais que ça allait être un match compliqué, je sentais le piège venir. Mais le problème pour nous est toujours le même. Quand on encaisse très tôt, on a toujours plus difficile après. Et je savais qu’on devait faire attention aux phases arrêtées. Mais dans tous les cas, ce n’était pas bon. Il y a peut-être des petits moments où ça allait mais dans la globalité ce n’était pas assez pour gagner."

Du côté de La Louvière, Frédéric Blairon ne cache pas sa joie, lui qui souhaitait une victoire utile pour le moral de l’équipe. "Ce sont trois beaux points même si on a eu difficile, on ne va pas se leurrer non plus. On s’est quand même créé des occasions. On peut en mettre trois ou quatre en première mi-temps. Mais après, on a laissé Tubize revenir dans le jeu, on s’est fait très peur. Mais mentalement, les joueurs avaient besoin d’une victoire et c’est ce qu’ils ont eu donc c’est super."