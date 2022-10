Van Onsem, le réserviste qui est devenu titulaire

En effet, alors qu’il fut l’un des dommages collatéraux du limogeage de Tibor Balog après le 1/18 de novembre dernier, le jeune médian fut très peu utilisé et aux abonnés absents du onze de base lors de la quasi-totalité du second tour de la saison dernière. Une situation qu’il a digérée. "La saison dernière a été un moment très compliqué. Je n’avais jamais vécu cela dans ma jeune carrière. Ce genre de coup d’arrêt, il faut apprendre à les gérer. J’ai toujours travaillé dur, à chaque entraînement, et c’est vrai que la pilule n’est pas facile à avaler quand semaine après semaine tu es sur le banc. Cela fait partie de la vie d’un footballeur, je le sais maintenant. J’étais dans l’équipe type sous Tibor Balog, c’était donc normal qu’après le changement de coach, plusieurs changements se sont opérés au sein du groupe. Je faisais partie de ces concernés. Et si ces mois-là ont été longs, je suis maintenant content de n’avoir rien lâché."

100% titulaire

En effet, Mano a pris son mal en patience et a continué à travailler dur. De l’abnégation qui aura finalement porté ses fruits puisque depuis le début du championnat, il comptabilise 100% de titularisation. "C’est aussi ça la magie du foot. Tout peut aller très vite, dans le bon comme dans le mauvais sens. Alors c’est vrai qu’il faut être honnête, mon retour dans l’équipe est aussi à lier à un grand nombre d’absences, mais qu’importe. Je suis à nouveau dans l’équipe et c’est tout ce qui compte. J’ai reçu ma chance et je pense que l’exploite au mieux."

Un moment difficile que le jeune néerlandophone laisse désormais derrière lui, tout en sachant, que malgré ces moments difficiles, il n’a jamais été question pour lui de quitter Tubize. "En fin de saison dernière, j’étais évidemment déçu. Mais j’ai très rapidement eu une discussion avec le coach, qui m’a confié qu’il comptait vraiment sur moi pour les mois à venir. Je constate qu’il ne m’a pas menti."

Si Van Onsem semble d’une certaine manière guéri de ses blessures, il en va de même pour l’ensemble du groupe à en croire Mano, selon qui le 6/6 récemment récolté représente le véritable départ de la RUTB dans ce championnat. "On a pris une fameuse bouffée d’oxygène grâce à ces deux dernières victoires. Il était temps qu’elles arrivent. Je remarque surtout que l’atmosphère dans le groupe est très bonne. Chacun se bat l’un pour l’autre et cela commence à nous rapporter quelque chose. Le beau jeu n’est pas encore présent, nos victoires sont souvent au caractère et glanées grâce à un certain opportunisme, mais pour le moment seuls les points comptent."

Duel de mal lotis

Si la RUTB reste sur un bon 6/6 récolté lors des deux derniers week-ends, le regain de forme et la lancée de l’équipe doivent encore être confirmés. Opposés à La Louvière Centre, qui vit un début de saison tout aussi compliqué, si pas pire, avec seulement trois unités au compteur, les Tubiziens devront absolument enchaîner une deuxième victoire consécutive au Leburton. Mano Van Onsem: "On sait que dès le moment où une équipe occupe le fond du classement, elle aborde toutes ses rencontres comme une finale à gagner, et ce peu importe le moment de la saison. On va être opposé à une équipe très solide, qui met énormément d’intensité physique dans les duels. Il faudra répondre présent et donner sur chaque phase ce petit plus qui nous permettra de l’emporter."

Michel, Javorina, Denayer et Migliore sont blessés, Patris et Aarab seront suspendus.

Le noyau: De Bie, Garlito, Pierret, Van Onsem, Van Gestel, Afallah, El Omari, Giusto, Delhaye, Butera, Tepe, Taroli, Lkoutbi.