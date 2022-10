TDM2: Nivelles veut rester redoutable à la maison

Carlo Di Francesco souhaite faire de la Dodaine un bastion imprenable: "Franchement, chez nous, on doit regarder tout le monde droit dans les yeux. On ne doit avoir peur de personne. Vous savez la salle de Nivelles, son sol atypique, ses anneaux durs et ses reflets de lumière particuliers, elle reste redoutée. On doit l’utiliser à notre profit car qui d’autre que nous la connaît mieux ?"

Sportivement, le Royal Nivelles bénéficie d’un groupe bien balancé: "Au complet, on a une équipe bien équilibrée. C’est quand même quelque chose d’intéressant quand le danger offensif peut venir de tous les postes. Je vais prendre un exemple. À l’intérieur, on a deux pivots ultra-différents. On a Mulumba qui est dominant physiquement et qui crée des espaces et Goffin qui est dans le placement et la roublardise."

Nivelles avait lancé sa saison avec plusieurs matches en Coupe de Belgique. "J’ai jamais vraiment pris ces matchs de Coupe comme une finalité en soi. Nos résultats en Coupe auraient pu être meilleurs mais ne sont franchement pas mauvais. On a battu Merelbeke, une D2 affaiblie mais on a fait le job. À huit rotations, on a été battu de 9 points à Oxaco, qui est régulièrement dans le Top 6 de la TDM1. Contre Hasselt, une équipe de TDM2 de notre série, on s’est fait bousculer physiquement. On garde ça en mémoire pour le championnat."

Nivelles aura sur sa route le jeune team de Louvain: "Je ne pense pas qu’il y a un gros creux en D3. Il faut s’attendre à tout, une équipe en galère 30 minutes, peut marquer 40 points dans le dernier quart. Ce que m’inspire Louvain ? L’envie de gagner !"