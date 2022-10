R2A Messieurs: les Castors devront faire preuve d'humilité à Liège

Les Castors se rendent ce samedi (21 h) à l’Union Liège. Avec 3 succès d’écart, on ne peut décemment parler de gouffre mais l’arithmétique pure du classement de la R2A oblige à reconnaître que les Castors (3/3) jouent les premiers rôles tandis que les Liégeois (0/3) attendent toujours leur premier succès cette saison. Le coach Maren ne veut surtout pas tenir compte de ce constat : « Contre la R1 de Loyers en Coupe AWBB, je n’ai pas dû motiver les gars. Ici et j’ai insisté là-dessus toute la semaine, on a intérêt à présenter la bonne attitude. »