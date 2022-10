La saison de Chastre commence

Prendre des points sera très important dans les semaines qui viennent avec un calendrier plus abordable sur le papier. À commencer par Liège, donc. "C’est un match important mais ce sera dur car notre adversaire s’est bien renforcé et a réussi une bonne entame (7 points sur 12, NDLR). Il est difficile d’évaluer leur niveau mais c’était assez rapide la saison dernière et elles ont marqué pas mal de buts jusqu’à présent. De notre côté, on a quand même la pression mais on doit éviter de s’en mettre trop car cela ne nous réussit pas. Mais si on parvient à développer le jeu mis en place et qu’on applique les consignes du coach, on est capables de rivaliser."

L’esprit d’équipe sera un atout pour Chastre. "Je n’étais pas là en début de saison à cause du travail (NDLR: chez Décathlon en plus d’être coach en préparation physique) mais j’ai été agréablement surprise par l’ambiance et malgré les départs, je pense qu’on a une meilleure équipe que l’année dernière. Des liens se tissent, l’entente est bonne et je suis confiante car il y a moyen de faire quelque chose de bien."

Michaël Verstraelen (T1) se dit aussi confiant pour le match de ce samedi. "C’est un vrai match test, comme l’était celui contre Tienen mais où l’on n’était pas prêt. Là, on est un peu plus avancé. On a mis des choses en place et on y voit plus clair tactiquement. Mis à part les deux blessées (Adens et Delikus), les feux sont au vert. Ce ne sera pas non plus dramatique en cas de défaite mais on espère vraiment une première victoire."