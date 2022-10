La formation des jeunes au centre du projet huppaytois

Il y a désormais une douzaine d’équipes d’âge foulant les deux terrains et même un préparateur physique, Éric Imoti, qui les prend en charge chaque semaine. "Pas mal de U6 sont arrivés et on est ainsi passé de 4-5 à 12-13 joueurs en l’espace d’un mois. Idem chez les U7 où l’on est passé de 3-4 à 8-9, on a aussi créé une deuxième équipe U13 vu les demandes et on est passé à trois équipes U10."

Mais si le club évolue, sa ligne de conduite ne change pas. "Notre but est de satisfaire les loulous qui manquaient de temps de jeu car nous avons accueilli des jeunes qui n’étaient pas repris à Jodoigne et qui sont revenus chez nous pour le côté plus familial. On s’attache aussi à suivre la philosophie de l’ACFF qui est de donner la moitié du temps de jeu par match à tous les joueurs convoqués, ce qui satisfait aussi les parents. Mais avant tout, nos coaches adoptent un bon travail avec les jeunes afin de leur donner la meilleure formation possible jusqu’aux U12 car on sait que les meilleurs partiront après ça. Comme quoi, notre mentalité reste mais on avance avec le foot moderne."

Les dirigeants misent aussi sur le développement du football féminin. "On a voulu lancer une équipe première cette année mais on s’y est pris un peu tard. C’est difficile à mettre en place car la gestion des vestiaires, par exemple, est différente. Mais c’est quelque chose que l’on souhaite développer, d’autant que nous avons quelques filles dans les catégories d’âge."

Ancien coach des équipes B d’Orp-Noduwez et d’Huppaye, Raphaël Delain est coordinateur des jeunes depuis cette année, en plus de coacher les U12. "On a la chance d’avoir une magnifique buvette, une superbe cuisine et des bénévoles pour donner un coup de main ainsi que des parents formidables dans chaque catégorie. En ce qui me concerne, mes deux enfants évoluent en U12. Quand ils rentrent d’un match, ils attendent déjà le week-end prochain. C’est ce qu’on recherche et c’est grâce à ces personnes qui s’impliquent au quotidien."