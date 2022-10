La D1 et les jeunes, double objectif du Lara Wavre

Les dames, une valeur sûre de la division

Au niveau des dames qui évoluent depuis quelques saisons en D1, "notre équipe est une valeur sûre de la division et elle termine chaque année dans le Top 6. Nous sommes montés une saison en division d’honneur mais pour y encaisser cent buts et redescendre directement. Le rythme n’est pas le même et les moyens non plus. Y remonter un jour n’est pas un objectif en soi, les filles n’ont pas de pression, mais l’appétit vient en mangeant, on fait du sport pour être ambitieux et si elles veulent remonter, on ne les stoppera pas."

Plus de 900 membres, un nombre stable

Le souhait de Philippe van Erkel et de l’ensemble du comité serait de retrouver dès la saison prochaines les deux équipes premières en D1, "ce qui est vraiment un objectif réalisable", mais aussi de maintenir la qualité d’une école de jeunes "qui fonctionne bien. Chez les garçons, nous avons une belle équipe en U 19 qui évolue en division d’honneur, ce qui n’était plus le cas depuis quelques années, une équipe en U 16 qui joue en D2, des U 14 qui sont en D1 alors que chez les filles, nos U 16 et U 14 jouent en D1 et les U 19 en R1, ce qui est compréhensible car les bons jeunes qui ont 16 ans en hockey montent en équipe première."

Le Lara compte plus de 900 membres, "avec une équivalence au niveau du nombre de garçons et de filles, ce qui est vraiment bien. Ce nombre de membres reste stable et on essaie de favoriser les joueurs du cru et de notre école de jeunes. On est d’ailleurs ravis d’avoir récupéré trois jeunes qui étaient partis ailleurs et qui sont revenus dans notre équipe première dont le plus jeune élément a 16 ans et le plus âgé 26. Au niveau de l’encadrement, on a aussi tout ce qu’il faut. Des U 5 jusqu’aux plus grands, tout le monde a une préparation physique ou de la psychomotricité pendant au moins trois quarts d’heure par semaine."

Un troisième terrain et des vestiaires attendus

Reste à évoquer la question du troisième terrain et du stade régional qui tarde à se concrétiser. "On croise les doigts et on espère avoir ce troisième terrain et ce stade. Et s’il ne devait pas y avoir de stade régional, la Ville de Wavre sait que nous avons plus de 900 membres et besoin d’un troisième terrain et de vestiaires car ceux-ci sont toujours délocalisés au centre sportif."