D3A ACFF: Jodoigne doit confirmer à domicile

Comme le 11/15 actuel des Canaris. "Notre 7/9 en déplacement est très bon et on espère maintenant une deuxième victoire à domicile ce week-end. Si c’est le cas, on pourra parler d’un super début de championnat."

Mais attention à cette équipe du Léo qui reste sur un 4/6 après avoir perdu ses trois premières rencontres. "J’ai reçu quelques rapports et vu des images de cette équipe qui retrouve de la confiance. On s’en méfie mais je reste persuadé que si on maintient notre organisation et nos principes de jeu, nous sommes capables de passer au-dessus. Le groupe a en tout cas les qualités pour bien faire les choses."

Deux changements interviennent au sein de l’effectif: Congosto et Berisha prennent la place de Soriano (malade) et Fotso (choix).

Le noyau:Bronckart, Argentino, Mbolo, Akhal, Pohl, Congosto, Vanheukelom, Beaupain, Azzouzi, Olemans, Cassange, Lallemand, Puttemans, Van Roosebeke, Gilles, Berisha.