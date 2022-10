D3A ACFF: Braine doit obligatoirement battre St-Ghislain

Une bonne mise au point a été faite en semaine. "On a beaucoup parlé et j’ai provoqué une discussion entre les joueurs jeudi soir. Les choses demandées avaient déjà été mises en place mais il fallait le faire car tout le monde est conscient qu’on ne peut plus passer à travers."

« Le capital points fait le capital confiance »

De son côté, Suray ne sent pas sous pression. "J’ai 51 ans, j’ai vécu beaucoup de choses et je ne vais pas stresser pour un match de football. D’autant que tout peut aller très vite dans l’autre sens et on peut se retrouver dans le haut du classement en gagnant 2-3 fois d’affilée. Mais il est évident que le capital point fait le capital confiance et qu’on ne l’a pas pour l’instant au niveau de la dernière passe ni dans la finition."

Les Jaune et Bleu devront se montrer entreprenants contre St-Ghislain. "C’est un adversaire qu’il faudra presser haut. C’est en ce sens qu’on a bossé mardi dernier car on devra montrer dès le début qu’on veut gagner ce match."

Samutondo et Diallo réintègrent le groupe. Kumba est suspendu ce week-end.