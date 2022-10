D2 ACFF: Rebecq veut prolonger la spirale positive

Une tâche qui ne s’annonce pas si simple quand on connaît les forces vives du côté liégeois, comme l’expliquait l’adjoint de Luigi Nasca, Dimitri Leurquin. "On remonte doucement la pente avec deux bons résultats à notre actif, en déplacement qui plus est. On se doit maintenant de redevenir maîtres sur notre terrain. Maintenant on sait que Stockay a de très belles armes individuelles et qu’ils sont très forts dans les duels. Il faudra livrer une grosse bataille pour l’emporter."