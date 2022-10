Il faut dire que pour les chiens, il est important de respecter certaines températures et une fois l’été, il fait trop chaud pour faire de gros efforts.

À 14 ans, la Wavrienne Clara Demillecamps en est déjà à sa quatrième saison dans la discipline. "Cette saison, je serai en première année chez les juniores. Tout a débuté car ma maman pratiquait ce sport. J’ai voulu savoir ce que c’était et j’ai directement été séduite par cette discipline."

Depuis lors, Clara progresse d’année en année au point de devenir vice-championne de Belgique, mais aussi de décrocher une 17e place européenne voici deux ans et une 15e place mondiale l’an dernier. De quoi susciter une certaine ambition pour les prochains mois et les compétitions qui arrivent. "J’ai l’envie de progresser et mon but est clairement de devenir championne de Belgique en décembre à Olen mais aussi, de gravir les échelons au niveau mondial et me rapprocher du top lors des championnats du Monde en Allemagne."

Une course à Genk ce week-end

Pour y parvenir, Clara met tous les atouts de son côté, avec Flash, son brake allemand. "Je ferai une course de reprise ce week-end à Genk avant de suivre un stage avec un maître en la matière, un français multiple champion du monde. Il va apprendre à mon chien à s’affranchir davantage et il me donnera aussi plein d’astuces pour être plus performante. Ce sont les détails qui feront la différence."

Actuellement, Clara s’entraîne deux à trois fois par semaine pour le canicross, tout en continuant le basket. "On regarde de bien tout planifier. Avec Flash, je réalise une sortie sur deux. On travaille souvent les efforts en mode intervalle pour peaufiner la vitesse. Tout doit être bien dosé pour ne pas non plus en faire de trop, sachant qu’il y a 17 manches en compétition sur une saison."

Dans la discipline, Clara apprécie des parcours comme à Lilse Bergen, "un tracé assez technique, avec du sable, et en plus on court dans la forêt."

Au-delà des compétitions, Clara vit une vie classique avec son chien. "Nous sommes très complices. On joue souvent ensemble, je le nourris. Il n’a pas besoin de quelque chose de spécial pour la nourriture, simplement d’une alimentation qui correspond à son gabarit sportif."