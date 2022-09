Trois terrains de tennis refaits et deux nouveaux terrains de padel en indoor à La Cure

Responsable des sections tennis et padel au sein du club jodoignois, Junior Decock a vite fait ses petits calculs. "Il n’y a rien à faire, le padel se développe de plus en plus, en Europe comme en Belgique, et les demandes pour jouer au padel en indoor pour un plus grand confort de jeu sont de plus en plus fréquentes."

La direction du club a donc décidé "de suivre le mouvement" en construisant deux terrains de padel supplémentaires, en indoor cette fois. "Nous allons passer de quatre à trois terrains de tennis indoor. Les trois terrains qui se trouvent en parallèle à la cafétéria seront toujours là, au contraire du quatrième qui se situait perpendiculairement à ceux-là et qui laisse sa place à deux terrains de padel."

Résultat: le TC La Cure new-look possède désormais neuf terrains de tennis (six extérieurs en brique pilée et trois intérieurs en chevron) ainsi que cinq terrains de padel (un extérieur, deux intérieurs et deux semi-couverts).

Plusieurs nouveautés

Mais la construction de deux nouveaux terrains de padel indoor n’est pas la seule nouveauté du côté de Zétrud-Lumay. "On aura une toute nouvelle bulle blanche, dernière génération, qui couvrira les terrains de tennis et padel indoor. Ces deux terrains de padel sont dotés d’un tapis dernier cri et de haute qualité. Il y aura aussi un nouvel éclairage led qui consommera moins et offrira une belle luminosité. Au niveau des trois terrains de tennis couverts, le tapis a été enlevé pour laisser place à du chevron. Il était temps car après vingt ans, le tapis s’effritait de partout et les terrains n’étaient plus très esthétiques ni très agréables."

Les nouveaux terrains de tennis seront accessibles dès lundi prochain. "La saison d’hiver a commencé le 12 septembre mais à l’extérieur. On aura trois semaines de retard au moment de jouer à l’intérieur mais les travaux valaient la peine de patienter. Quant aux nouveaux terrains de padel, il faudra encore attendre une dizaine de jours car on ne sait les terminer qu’une fois la bulle placée. Mais nous sommes dans la dernière ligne droite des travaux."

Avec un tel outil de travail, le TC La Cure est désormais plus que jamais au goût du jour. "On verra maintenant comment les deux disciplines vont évoluer, remarque Junior Decock. La clientèle du tennis reste la même alors qu’au niveau du padel, on accueille deux clientèles différentes: des nouveaux joueurs ou d’anciens joueurs de tennis qui se mettent au padel."