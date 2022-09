Pour Ludovic Robeet, « une échappée avec Evenepoel à Binche, ce serait cool »

Ludovic, deux épreuves en Wallonie pour un Wallon, cela représente quoi ?

C’est assez rare d’avoir en plus deux courses d’affilée en Wallonie pour nous, les coureurs professionnels. On vit un peu cela comme nos classiques à nous et plus particulièrement pour moi, ce qui est agréable est de pouvoir rouler sur deux épreuves aux parcours qui sont fait pour me convenir. Le tracé est sélectif mais sans être trop dur pour autant, tout ce qui me convient. Il faudra juste être bien ces jours-là.

Quelle est votre condition en cette fin de saison ?

J’avoue que je me sens fatigué. J’ai connu une longue saison, pas plus que les autres années, mais comme j’étais en bonne forme plus souvent, cela a été plus intense pour moi. Mais cela ne veut pas dire que je ne jouerai pas ma chance sur la Famenne et à Binche. Après, il n’y a plus aucune petite course, chaque épreuve est disputée âprement, et tout le monde veut faire un résultat.

À Binche, ce sera la première de Remco Evenepoel depuis son titre de champion du monde décroché en Australie, une échappée avec lui est-elle envisageable ?

Je ne me vois pas l’emporter en arrivant avec lui, mais avec mon tempérament d’attaquant, même si le scénario n’est pas la plus grande probabilité, si je me retrouve en échappée avec lui, ce serait cool.

Un champion du monde belge, c’est important ?

Le niveau en Belgique est exceptionnel. Le nombre de très bon coureur au top mondial est élevé. Cela démontre que lorsque l’on fait un résultat, cela veut dire quelque chose. Disputé le championnat de Belgique, c’est donc loin d’être une kermesse, c’est plutôt une épreuve de haut rang mondial. Le titre de Remco fera du bien aux coureurs belges, mais aussi au cyclisme en général dans le pays. Ce n’est pas un secret que notre sport est en difficulté, surtout chez les jeunes.

Le cyclisme va-t-il se relancer avec ces résultats exceptionnels ?

Il est important de surfer sur cette vague. Pas mal de choses ont été mises en place pour le cyclisme féminin et les résultats sont là. Il est utile à présent de faire la même chose chez les hommes et surtout chez les jeunes. Des actions doivent être mises en place, il faut plus de courses, aller chercher ces nouveaux membres qui seront les champions de demain. Avoir des événements pour les sensibiliser et les recruter. Une course comme celle à Tubize, c’est une belle vitrine et cela manque cruellement en Brabant wallon. Il serait utile que cela se multiplie et se diversifie.

Les nouvelles disciplines comme le Gravel peuvent-elles apporter quelque chose ?

Je vais découvrir le Gravel en compétition prochainement. Après les deux courses wallonnes, je ferai Bourges puis une compétition en Belgique avant de faire la clôture en Italie avec trois épreuves, dont la dernière qui sera un Gravel. J’ai hâte de découvrir cela. Cela va me rappeler mes jeunes années quand je faisais du VTT et surtout, quand je faisais du vélo juste par plaisir. Je pense que ces disciplines comme le Gravel sont une bonne chose. Il faut de tout pour développer le cyclisme et le Gravel a le vent en poupe. C’est une bonne alternative entre le bois et la route, on voit de plus en plus d’adeptes se lancer dans cette voie.

À l’heure du bilan 2022, quel est votre sentiment ?

Je suis mitigé car j’ai connu de bonnes choses mais il me manque ce gros résultat dans une belle course ou cette victoire qui fait toujours du bien. La raison ? Cela se joue sur des détails à ce niveau, mais je sens que j’ai encore progressé et surtout, que j’ai pu tenir une bonne condition nettement plus longtemps que les années précédentes.