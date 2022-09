Arnaud de Meester est de retour sur le « triathlon de l’extrême »

À l’époque, après avoir couru plus de 25 h, entre Londres et Douvres, et nagé près de 14 h, à travers la Manche, Arnaud avait abandonné alors que se profilait la côte française. "Je n’ai pas réussi mais, pour moi, je n’ai pas échoué non plus. Je garde un bon souvenir de cette expérience, même si je n’ai pas achevé mon parcours."

Il est vrai que les circonstances furent très défavorables au désormais directeur du Forum du Sablon, tombé sur la barrière du Cap Gris-Nez, un courant à 3 km de la côte le repoussant vers le large. "Dès le début, j’ai joué de malchance en étant mal aiguillé pour sortir de Londres, puis en devant attendre pendant une heure, en pleine nuit, la voiture de l’organisation qui m’avait perdu à cause de travaux sur la route et aussi lors du parcours à pied sous une pluie incessante. Après 25 h d’efforts, j’étais arrivé à Douvres, où j’avais dormi une heure avant de m’élancer de Shakespeare Beach pour la traversée de la Manche."

Après 14 h de nage, Arnaud était venu "mourir" dans le "cimetière des nageurs". Tous ces contretemps ne l’ont pas empêché de penser à tenter à nouveau sa chance. Dès 2020, il était déjà prêt à se relancer, mais la crise sanitaire l’en a empêché.

Arnaud a, alors, créé une épreuve en Belgique, qu’il a baptisée "Tenacity" (entre Villers-la-Ville et Knokke, en passant par le… lac de Robertville), puis en a imaginé une autre, appelée "Azuroman" (entre Monaco et Montpellier). Mais cet Enduroman n’a vraiment jamais quitté son esprit. "J’en ai parlé à mon équipe, à mes sponsors parce que ça coûte cher, et ils m’ont suivi ! J’ai contacté Cyril Blanchard, Enduroman lui-même en 2016, en lui disant que j’avais besoin de lui. Au départ, il n’a pas compris pourquoi, me répondant que j’avais l’entraînement pour réussir. Mais je sentais que j’avais besoin de plus. L’épreuve est physique. On doit d’ailleurs passer par des mini-stages, à Portland et à Lanzarote, pour prouver notre état de forme et, surtout, notre capacité d’endurance, notre résistance à la fatigue. Mais je voulais une préparation plus complète, mieux structurée. Et, franchement, je suis très curieux d’en voir le résultat."

Aujourd’hui, Arnaud de Meester se dit "mieux préparé" à son défi. "J’ai adapté mes entraînements de course à pied. Avant, je me disais :" Allez, je dois courir 60 ou 80 km ! "Désormais, mes séances sont fractionnées. Je cours 30 ou 40 km maximum. J’ai aussi perdu quatre kilos, passant de 80 à 76 kg. Je suis plus léger, plus souple. J’ai un plan de route. Ainsi, je courrai par blocs, deux de trois heures, puis quatre de deux heures normalement. Et puis, plus question de me tromper de route ! J’ai aussi loué un mobile-home qui m’accompagnera pour me reposer, me restaurer et me soigner si nécessaire. Je suis sûr que j’arriverai plus frais à Douvres qu’il y a trois ans. Là, j’ai prévu de dormir entre une et deux heures, pas plus, pour ne pas laisser refroidir la machine avant de me lancer dans l’eau. Et pour la traversée, je m’alimenterai toutes les trente minutes, au lieu de vingt, car je dois foncer ! Je ne veux plus être obligé d’arrêter."

Car cette traversée de la Manche, avec ses courants et ses marées, n’est jamais une mince affaire, sachant que, depuis 75 ans, le taux de réussite est de seulement 20 % ! Et le plus souvent, bien entendu, sans les 140 km de course à pied avant… Une fois cette Manche derrière lui, Arnaud de Meester enfourchera son vélo à Calais pour rejoindre Paris, soit 290 km à vélo.

"Si tout va bien, je serai alors comme un athlète à qui on enlève le sac de 50 kg qu’il portait jusque-là sur le dos. Ce sera donc plus agréable."

C’est tout ce qu’on lui souhaite !